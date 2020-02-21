Otizmli Fatma Kader Umre'ye gitti - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı Mülayim Dede Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim alan 18 yaşındaki Fatma Kader, otizm engellilere örnek oldu. Fatma Kader, anneannesi ile Umre'ye gitti.



Otizm öğretmeni Ali Rıza Soyaslan," Öğrencimiz Fatma Kader Umre yolcusu. Zor bir öğrencimizdi ancak verilen eğitim ile çok büyük yol kat ettik. Otizmli engellileri ev ortamında çok tutmamak gerekiyor. İnsanların içerisinde bulunması gerekiyor. Sosyal hayata karıştırmak gerekiyor. Öğrencim Fatma Kader'de eğitim sürecinde bir kırılma noktası yaşandı. Otizmli öğrencim Fatma Kader bir tiyatro etkinliğinde sahneye çıktı ve oyuncularla göz teması aldı. Bu sahneye çıkma esnasında büyük alkış aldı ve bu onun davranışlarında olumlu yönde değişim sağladı. Şimdi de anneannesi Umreye götürecek. Bu bizim için çok önemli bir olay idi. Otizme engel yok bu noktada. Umreye gitmesinde çok mutluyum öğretmeni olarak. Türkiye'deki tüm otizm çocuğu olan ailelere de kesinlikle tavsiyem, çocuklarını insan içerisine karıştırmaları ve eğer imkanları da varsa onları mutlaka umreye götürsünler" dedi.



Fatma Kader'in hayata bağlanmasında büyük emekleri olan anneanne Hatice Tokcan ise, torununun eğitiminde büyük katkıları olan özel eğitim öğretmeni Ali Rıza Soyaslan'a teşekkür etti. Tokcan, " Çocuğumuzun doğduğu zaman 2001 doğumlu ve 2003 yılına kadar onun engelli olduğunu anlamadık. Anlayınca da kızım rahmetli kabullenemedi ve onun da tedavisi ile ilgilendik. Vah vah demek yerine, bir Müslüman Dünya'ya neden geldiğini bilir. İmtihana geldik ve bu da bizim için bir imtihanımız dedik. Bunun için ne yapabiliriz diye düşündük hem yaşamayı hem de yaşatmayı düşündük. Çok zorluklar yaşadık ama inat ettik ve çoğu çevremiz bu çocuk ölür dese de herşeyi ile ilgilendik ve 18 yaşına geldi. 8 yaşında yürümeye başladı. Şu an hem göz teması kuruyor, hem de verilen komutları alabiliyor ve şimdi de umreye gidiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA