Otizmli Furkan'ın

Resim yeteneğiyle dikkati çeken lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki otizmli Furkan Akot, açtığı 7'nci kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

İzmit Sosyal Hizmet Merkezi'nde düzenlenen sergi, otizmli Kaan Öztunç'un performansıyla açıldı.

Güzel sanatlar lisesi son sınıf öğrencisi Akot'un yaklaşık 40 eserinin bulunduğu sergi, 13 Aralık'ta sona erecek.

Anne Zehra Akot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmin sadece belirli günlere sığdırılmasından rahatsızlık duyduklarını, açtıkları sergiyle farkındalık oluşturmayı düşündüklerini söyledi.

Otizmli bir gence şans verildiğinde neler yapabileceğini de göstermek istediklerini anlatan Akot, "Eğitim hakkına engel olunmadığında otistik bir bireyin de ortaya güzel şeyler çıkarabileceğini vurgulamak için bu çalışmayı yaptık. Burada 40 taneye yakın Furkan'ın çalışması sergileniyor. Eserler arasında 2 boyutlu, röprodüksiyon ve atık malzemelerden yapılan eserler sanatseverlerle buluşuyor." diye konuştu.

Akot, oğlunun üniversite hazırlığının olduğuna işaret ederek, "Sergiyi yapmaktaki amacımız da okullarda otizmli çocuklara yapılanlara bir tepkiydi. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almalarına dikkat çekmek istedik." dedi.

İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erol Uzun da kurumlarında engellilere yönelik çalışmaların olduğunu, Furkan'ın çalışmalarına da destek vermek istediklerini söyledi.

Bir annenin bir çocuğun üzerinde ne kadar emeğinin olduğunu yapılan çalışmayla bir kez daha gördüklerini ifada eden Uzun, sergi açılışında yoğun ilgiyle karşılaştıklarını kaydetti.