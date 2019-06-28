Otizmli Furkan üniversiteli olmak istiyor

Resim yeteneğiyle dikkati çeken lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki otizmli Furkan Akot, okulunu başarıyla bitirip devlet üniversitesinde eğitim almanın hayalini kuruyor.

Resim yeteneğiyle dikkati çeken lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki otizmli Furkan Akot, okulunu başarıyla bitirip devlet üniversitesinde eğitim almanın hayalini kuruyor.

Ailesi tarafından farklı gelişen bir birey olduğu bir yaşındayken anlaşılan Furkan, otizm tanısı konulmasıyla yoğun bir eğitim süreci yaşadı.

Furkan, ilk ve ortaokulu normal çocuklarla kaynaştırma eğitimle alırken, 8'inci sınıfta merak duyduğu resim alanında özel eğitimler de almaya başladı.

Disiplinli çalışması ve annesinin de desteğiyle Başiskele ilçesindeki Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesini kazanan Furkan, lise eğitimi döneminde 6 sergi açarak dikkatleri üzerine çekti.

Sergide 100'ün üzerinde, içerisinde desen, imgesel, 2-3 boyutlu, grafik, karışık teknik ve röprodüksiyon eseriyle sanatseverlerin karşına çıkan Furkan'ın, özellikle yediği nohut kabuklarını, yemeklerinden aldığı kemikleri, çay poşetlerini ve plastik atıkları kullanarak birer sanat eserine dönüştürmesi takdir topluyor.

Anne Zehra Akot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Furkan'ın farklı gelişen bir birey olmasını bir yaşındayken anladıklarını, tam olarak tanı alması ve özel eğitime başlamasının iki yaşını bulduğunu söyledi.

Özel eğitime başladıktan sonra hızla araştırma sürecine yöneldiklerini dile getiren Akot, eğitim sürecini gün içine yayarak, bu süreci verimli geçirdiklerini anlattı.

Akot, çocuğunun ana sınıfı yaşı geldiğinde kaynaştırma usulüyle eğitim aldığını bildiren, Furkan'ın bu okullarda tutunabilmesini okuma-yazma bilmesi ve kavram bilgilerini tamamlamış olmasının sağladığını, aldığı özel eğitimlerle kendisini daha da geliştirdiğini, böylece sanata yönelmeye başladığını söyledi.

"Furkan sanatla disiplinli ve düzenli oldu"

Akot, Furkan'ın çok hareketli bir çocuk olduğunu aktararak, "Çantamın içinde boyalar, kalemler, yapıştırıcılar, makaslar taşımak zorundaydım çünkü onu sadece bu işler durdurabiliyordu. Sonra biz 6'ncı sınıftayken okulumuza gelen bir resim öğretmeni Furkan'ın derslerine girdi. Öğretmen bana 'Her derse girdiğimde çok şaşırıyorum.' demişti. Profesyonel anlamda destek almamızı önermişti. Aslında güzel sanatlar lisesine ulaşan yolculuğumuz bu olmuştu. 8'inci sınıfın başında profesyonel bir yardım almaya başladık. O arada Furkan boyaları malzemeleri çok daha iyi kullanmayı, disiplinli çalışmayı öğrendi. Sonrasında da güzel sanatların sınavına girerek kaynaştırma kontenjanından güzel sanatlarda resim bölümü öğrencisi olmayı başardı." şeklinde konuştu.

"Furkan üniversiteyi okumalı"

Akot, otistik ve hiperaktivitesi yüksek olan bir çocuğun dikkatini verip, bir konu üzerinde yoğunlaşmasının takdire şayan bir durum olduğunu ifade ederek, çocuğu için üniversitede okumanın çok önemli olduğuna söyledi.

Çocuğun üniversitede okumak için iyi bir eğitim dönemi geçirdiğini anlatan Akot, şöyle devam etti:

"Bu kadar iyi işler çıkaran, emek vermiş ve çalışma azmi olan bir çocuğun Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından 100 baraj puanı alamazsa ve bir üniversiteye yerleşemezse bu hem Furkan hem aile hem de toplum için çok büyük bir kayıp olur. Furkan bir alan belirledi, resim bölümünde okumak kendi isteği. Furkan gerçekten okuduğu okulun hakkını vererek okuyan çocuk. Gerçekten istenilen performansta hatta daha fazlasında çalışabilen bir çocuksa Furkan üniversiteyi okumalı. Furkan'ın yüksek öğrenim hakkını elde etmeli diye düşünüyorum."

"Furkan sanatla var"

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Sibel Talas da Furkan'ın çok özel bir çocuk olduğunu, çalışmaktan zevk aldığını söyledi.

Furkan'ın yılmadan uzun saatler derslerine çalışabildiğini anlatan Talas, "Furkan'ın en güzel tarafı atık malzemeleri kullanabilmesi. Hiçbir şeyi atmıyor, onları değerlendiriyor. Yediği nohut kabuklarını, kemikler, plastik atıkları hepsini birer sanat eserine dönüştürüyor." dedi.

Talas, öğrencisi Furkan'la bir yıldır çalışmalar yaptığını kaydederek, bir öğretmen olarak Furkan'la çalışmaktan zevk aldığını söyledi.

Öğrencisinin çok güzel yerlere geleceğini söyleyen Talas, "Kendisini üniversiteye hazırlıyorum. Bu tür çocuklar için zor bir durum ama biz çok umutluyuz, elimizden geleni yapıyoruz. Furkan bir çok zorluğu aşmış, sanat Furkan'ı hayata bağladı. Furkan sanatla var." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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