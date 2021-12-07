Üye Girişi
Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı - Son Dakika

Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı

07.12.2021 13:02

Karabük'te yaşayan otizmli 21 yaşındaki Emirkan Karaman, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Halk Eğitimi Merkezince açılan kursa katılarak hayata daha sıkı tutunmayı başardı.

Karabük'te yaşayan otizmli 21 yaşındaki Emirkan Karaman, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Halk Eğitimi Merkezince açılan kursa katılarak hayata daha sıkı tutunmayı başardı.

Henüz 4 yaşındayken otizm teşhisi konulan Karaman'ın ailesi, çocuklarının çevresiyle iyi iletişim kuramama ve içine kapanma sorununu aşmak için uzun süre mücadele etti.

Karaman, iki ay önce ailesinin yönlendirmesiyle Genç Ofis Merkezi'nde eğitmenler Gizem Şufto Koymatoğlu ve Mehtap Çetinkaya tarafından dekoratif tablo yapımı eğitimi almaya başladı.

Yetenekli olan ve bütün çalışmalara ilgisi bulunan Karaman kursta, pastel-deri tablo, hat, minyatür ve makrome çalışması, kağıt boncuktan takı yapımı, dokuma heybe çanta gibi farklı etkinlikler yaparak hem ürünler ortaya çıkarıyor hem de sosyalleşiyor.

El sanatları tutkusu sayesinde sıkıntılarını atlatan Karaman, haftanın 4 günü beşer saat yaptığı eserlerle gelecek yıl mayıs ayında sergi açmayı planlıyor.

"Özel çocuklara halk eğitim kurslarıyla destek veriyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, müdürlük olarak özel çocuklara özel eğitimleri bittikten sonra halk eğitim kursları aracılığıyla destek verdiklerini söyledi.

Emirkan Karaman'ın özel bir öğrenci olduğunu belirten Akbaş, "Çok güzel resimler ve el işleri yapıyor. Biz de halk eğitim kursumuz kanalıyla burada 2 usta öğretmenimizi görevlendirdik. Öğretmenlerimiz burada Emirkan'a yardımcı oluyor. Emirkan'ın hayatın içerisinde olmasını arzuluyoruz. İnşallah bundan sonra da Emirkan gibi özel öğrencilerimiz hayatın içerisinde olacaklar." diye konuştu.

Akbaş, Karaman'ın yaptığı eserleri her gün geliştirdiğini ifade etti.

"Otizmli çocukları topluma kazandırmayı hedefliyoruz"

Emirkan Karaman, merkezdeki bütün çalışmaları öğretmenlerinin yardımıyla kendisinin yaptığını kaydetti.

Karabük Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı da olan baba Bekir Karaman da çeşitli kurumlarla kentteki otizmli çocukları topluma kazandırmak hedefinde olduklarını anlattı.

Otizmli bireylerin güzel eserler ürettiğini dile getiren Karaman, oğlunun da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Usta öğretici Gizem Şufto Koymatoğlu da Emirkan Karaman ile sanat eğitimi çalıştıklarını ve eserlerinin Genç Ofis Merkezinde görülebildiğini söyledi.

Engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Koymatoğlu, "Engelliler her zaman bizimle hep birlikteyiz. Onlara hayatta yardım etmek ve destek olmak istiyoruz. Onları hayata katmaya çalışıyoruz. Hayat boyu eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyor ve buna destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koymatoğlu, Karaman'ın motivasyonunun işlerini daha büyük şevkle yapmalarını sağladığını dile getirdi.

Geleneksel Türk el sanatları eğitmeni Mehtap Çetinkaya ise Karaman'ın görsel hafızasının çok kuvvetli olduğuna işaret ederek, "Onunla çalışmaya başladığımızda okunmamış bir kitap gibiydi. İki aylık bir çalışmanın eserleri bunlar. Daha da yol alacağız." dedi.

Eğitimin hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, otizm bir engel olmadığını, özel çocuklara daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı
Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı
Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı
Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı
Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı

milli eğitim bakanlığı, Karaman, Karabük, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! 12 anlaşma imzalandı 13:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! 12 anlaşma imzalandı
İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi 13:34 İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! 13:18 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı 12:42 Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
13:20 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:17 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi!
13:10 Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek
13:08 TEAM seçim anketi sosyal medyada gündem oldu! CHP ve İYİ Parti yükseliyor ama AK Parti hala kaybetmiş değil
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı         
13:47
Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti         
13:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı         
13:33
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor         
12:55
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı         
11:36
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement