Otizmli genç iletişimde yaşadığı sorunu el sanatları kursuyla aştı - Son Dakika

Karabük'te yaşayan otizmli 21 yaşındaki Emirkan Karaman, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Halk Eğitimi Merkezince açılan kursa katılarak hayata daha sıkı tutunmayı başardı.

Henüz 4 yaşındayken otizm teşhisi konulan Karaman'ın ailesi, çocuklarının çevresiyle iyi iletişim kuramama ve içine kapanma sorununu aşmak için uzun süre mücadele etti.

Karaman, iki ay önce ailesinin yönlendirmesiyle Genç Ofis Merkezi'nde eğitmenler Gizem Şufto Koymatoğlu ve Mehtap Çetinkaya tarafından dekoratif tablo yapımı eğitimi almaya başladı.

Yetenekli olan ve bütün çalışmalara ilgisi bulunan Karaman kursta, pastel-deri tablo, hat, minyatür ve makrome çalışması, kağıt boncuktan takı yapımı, dokuma heybe çanta gibi farklı etkinlikler yaparak hem ürünler ortaya çıkarıyor hem de sosyalleşiyor.

El sanatları tutkusu sayesinde sıkıntılarını atlatan Karaman, haftanın 4 günü beşer saat yaptığı eserlerle gelecek yıl mayıs ayında sergi açmayı planlıyor.

"Özel çocuklara halk eğitim kurslarıyla destek veriyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, müdürlük olarak özel çocuklara özel eğitimleri bittikten sonra halk eğitim kursları aracılığıyla destek verdiklerini söyledi.

Emirkan Karaman'ın özel bir öğrenci olduğunu belirten Akbaş, "Çok güzel resimler ve el işleri yapıyor. Biz de halk eğitim kursumuz kanalıyla burada 2 usta öğretmenimizi görevlendirdik. Öğretmenlerimiz burada Emirkan'a yardımcı oluyor. Emirkan'ın hayatın içerisinde olmasını arzuluyoruz. İnşallah bundan sonra da Emirkan gibi özel öğrencilerimiz hayatın içerisinde olacaklar." diye konuştu.

Akbaş, Karaman'ın yaptığı eserleri her gün geliştirdiğini ifade etti.

"Otizmli çocukları topluma kazandırmayı hedefliyoruz"

Emirkan Karaman, merkezdeki bütün çalışmaları öğretmenlerinin yardımıyla kendisinin yaptığını kaydetti.

Karabük Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı da olan baba Bekir Karaman da çeşitli kurumlarla kentteki otizmli çocukları topluma kazandırmak hedefinde olduklarını anlattı.

Otizmli bireylerin güzel eserler ürettiğini dile getiren Karaman, oğlunun da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Usta öğretici Gizem Şufto Koymatoğlu da Emirkan Karaman ile sanat eğitimi çalıştıklarını ve eserlerinin Genç Ofis Merkezinde görülebildiğini söyledi.

Engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Koymatoğlu, "Engelliler her zaman bizimle hep birlikteyiz. Onlara hayatta yardım etmek ve destek olmak istiyoruz. Onları hayata katmaya çalışıyoruz. Hayat boyu eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyor ve buna destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koymatoğlu, Karaman'ın motivasyonunun işlerini daha büyük şevkle yapmalarını sağladığını dile getirdi.

Geleneksel Türk el sanatları eğitmeni Mehtap Çetinkaya ise Karaman'ın görsel hafızasının çok kuvvetli olduğuna işaret ederek, "Onunla çalışmaya başladığımızda okunmamış bir kitap gibiydi. İki aylık bir çalışmanın eserleri bunlar. Daha da yol alacağız." dedi.

Eğitimin hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, otizm bir engel olmadığını, özel çocuklara daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.