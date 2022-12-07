Kocaeli'ndeki olayın yeni detayları dehşete düşürdü! Kız çocuğunu tıra alıp günlerce cinsel istismarda bulundular: Sen benin esirimsin - Son Dakika
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Kocaeli'ndeki olayın yeni detayları dehşete düşürdü! Kız çocuğunu tıra alıp günlerce cinsel istismarda bulundular: Sen benin esirimsin

07.12.2022 12:02
Kocaeli'ndeki olayın yeni detayları dehşete düşürdü! Kız çocuğunu tıra alıp günlerce cinsel istismarda bulundular: Sen benin esirimsin

Kocaeli'de evden kaçan 15 yaşındaki otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Genç kız ifadesinde, "Bana 'Sen benim esirimsin' dedi. Bana cinsel istismarda bulundu. Çok korktum. M.C. benim çıplak fotoğrafımı çekti. 'Gülümse, seni satacağım ve para kazanacağım' dedi. 4 gün boyunca 3 kişi bana cinsel istismarda bulundu. Bana istismarda bulunan O.D. ve Ü.M., M.C.'ye toplam 80 TL verdi" dedi.

İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki E.Z.İ. isimli kız çocuğu, 4 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda Kocaeli'de M.C. isimli şahsın tırına bindirildi.

4 GÜN BOYUNCA 3 KİŞİNİN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADI

İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan tır şoförü M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

SANIKLARIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Hakkında, 'Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açılan M.C.'nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. M.C. ile birlikte genç kıza istismarda bulunduğu iddia edilen O.D. ve Ü.M.'nin de Gebze'de açılan dosyaları mevcut dosya ile birleştirildi.

Her satırı iğrenç! Otizmli kız çocuğuna 4 gün boyunca tırda cinsel istismarda bulundular: Sen benim esirimsin

"BANA 'SEN BENİM ESİRİMSİN' DEDİ "

Salonda tutuklu sanık M.C., tutuksuz sanıklar O.D., Ü.M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, E.Z.İ. ise İstanbul Adliyesi Adli Görüşme Odasından (AGO) duruşmaya bağlandı. Olay günü evden kaçtığını söyleyen otizmli E.Z.İ., yolda yürüdüğü esnada şoför M.C.'nin kendisini zorla tıra bindirdiğini söyledi. E.Z.İ., "Bana 'Sen benim esirimsin' dedi, müstehcen filmler izlemeyi teklif etti. 'Sen soyun, içerisi sıcak olur' dedi.

"GÜLÜMSE, SENİ SATIP PARA KAZANACAĞIM"

Sonra klimayı açtı, ışıkları kapattı ve bana cinsel istismarda bulundu. Çok korktum. M.C. benim çıplak fotoğrafımı çekti. 'Gülümse, seni satacağım ve para kazanacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

Her satırı iğrenç! Otizmli kız çocuğuna 4 gün boyunca tırda cinsel istismarda bulundular: Sen benim esirimsin

"BANA İSTİSMARDA BULUNANLAR, M.C.'YE 80 TL VERDİ"

Tutuklu sanık M.C.'ye 17 yaşında olduğunu söylediğini ifade eden E.Z.İ., "4 gün boyunca 3 kişi bana cinsel istismarda bulundu. Bana istismarda bulunan O.D. ve Ü.M., M.C.'ye toplam 80 TL verdi. M.C.'de o parayı bana verdi. Paraya ihtiyacım olduğu için aldım ancak isteyerek cinsel ilişkiye girmedim, zorla yaptılar. 5. gün bana, 'Seninle işimiz bitti' deyip bıraktılar. 1.5 yıl boyunca çocuk esirgeme kurumunda kaldım, şimdi ailemin yanındayım. Otizmliyim, ilaçla tedavi görüyorum" dedi.

"SANIK, AIDS HASTASI OLMASINA RAĞMEN MAĞDUR CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞ"

E.Z.İ.'nin avukatı, "Sanık M.C., AIDS hastası olmasına rağmen E.Z.İ. ile cinsel ilişkiye girmiş. Mağdurun konuşma ve hareketleri normal bir insanın konuşma tarzında değildir. Sağlıklı bir birey olmadığı açıktır. Sanıkların cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"ONUN RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİM"

Savunması için söz hakkı verilen M.C. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "E.Z.İ., kendi isteğiyle arabaya bindi, 18 yaşında olduğunu söyledi. Onun rızasıyla ilişkiye girdim. Benim kızla ilişki sürem 3 dakika sürdü. 3 saat sürmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cuma gece saat 01.00 sıralarında onu arabaya aldım cumartesi günü ise bıraktım" diye konuştu.

"BANA ÇIPLAK VİDEOSUNU ATTI"

Genç kıza cinsel istismardan yargılanan sanıklardan O.D. de savunmasında, "M.C. bana E.İ.Z.'nin çıplak videosunu attı. Onunla telefonla konuştuktan sonra gelip beni aldı. M.C. bana kızın 18 yaşında olduğunu ve hayat kadını olduğunu söyledi. Nefsim uyanmadığı için kızla cinsel ilişkiye girmedim ancak M.C.'ye 30 TL verdim" şeklinde konuştu.

"HAYAT KADINI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Sanık Ü.M. de M.C.'nin kendisine video attığını ifade ederek, "M.C. bana kızın çıplak videosunu attı. Hayat kadını olduğunu söyledi. Kızla birlikte oldum, M.C.'nin hesabına 50 TL attım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Kocaeli, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'ndeki olayın yeni detayları dehşete düşürdü! Kız çocuğunu tıra alıp günlerce cinsel istismarda bulundular: Sen benin esirimsin - Son Dakika

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