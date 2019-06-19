Son Dakika Haberleri: Otizmli genç kızdan polislere çay ve pastalı teşekkür
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Otizmli genç kızdan polislere çay ve pastalı teşekkür

12 dakika önce

Erzincan'da otizmli genç kız, çalınan telefonunu aynı gün içinde bulup kendisine teslim eden polislere çay ve pasta ikram ederek teşekkür etti.

Otizmli genç kızdan polislere çay ve pastalı teşekkür, System.String[]
Erzincan'da otizmli genç kız, çalınan telefonunu aynı gün içinde bulup kendisine teslim eden polislere çay ve pasta ikram ederek teşekkür etti.
Yunusemre Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki parka giden 22 yaşındaki otizmli Rabia Zeytun'un yanına gelen 14 yaşındaki kız çocuğu E.İ, annesini arama bahanesiyle telefonunu istedi.

Zeytun'un verdiği telefonu alan E.İ. ardından parktan uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Telefonu olmadan eve dönen Rabia Zeytun'un annesi Nazlı Zeytun durumu fark edince polise ihbarda bulundu.
Eve geldiklerinde otizmli genç kızın eşkal veremediğini ve çok üzüldüğünü gören Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada E.İ'yi kısa sürede, üzerinde telefonla yakaladı.
Ekipler telefonu Rabia Zeytun'a evinde teslim etti.
Çok sevinen genç kız da çay ve pasta ikram edip sohbet ettiği polislerle özçekim yaptı.
Rabia Zeytun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkta otururken tanımadığı birisinin, annesini aramak için kendisinden cep telefonunu istediğini söyledi.
Zeytun, "Telefonu alan çocuk yanımdan uzaklaştı ve bir daha kendisini bulamadım. Eve gelince annem bana telefonu sorunca olayı anlattım ve polise haber verdik. Polis amcaları çok seviyorum, onlara çok teşekkür ederim. Kısa sürede telefonumu buldular." ifadelerini kullandı.
Anne Nazlı Zeytun ise polislerin ilgi ve alakalarıyla kısa sürede cep telefonunun bulunduğunu belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede gelen ekipler kaybolan telefonu bularak Rabia'ya teslim ettiler. Allah onlardan razı olsun kızımız çok mutlu oldu." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:18 Kaynak: AA
yunusemre, erzincan, kız, cep telefonu, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi Nagehan Alçı, "Küçükkaya-İmamoğlu otelde görüştü" haberinin perde arkasını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:30:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizmli genç kızdan polislere çay ve pastalı teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]