Otizmli genç notaların gücüyle engelleri aştı - Son Dakika
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Otizmli genç notaların gücüyle engelleri aştı

15.05.2022 11:16

Karabük'te yaşayan otizmli Lütfi Eren İleriok, 7 yıl önce müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı piyanoyla hayata daha sıkı bağlandı.

Karabük'te yaşayan otizmli Lütfi Eren İleriok, 7 yıl önce müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı piyanoyla hayata daha sıkı bağlandı.

Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu lise üçüncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki İleriok'a, 2008'de otizm spektrum bozukluğu tanısı konuldu.

Konuşma yetisi olmayan ancak okuyup, yazabilen İleriok, isteklerini tablet ya da bilgisayar üzerinden yazarak anlatabiliyor.

Annesiyle aralarında geliştirdikleri "parmakla konuşma yöntemi" ile anlaşabilen İleriok, 7 yıl önce kentteki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde müzik eğitimi almaya başladı.

Rehabilitasyon merkezinde müzik öğretmeni Levent Aslantaş, İleriok'un bir kez duyduğu melodiyi piyanoda çalabilme yeteneği olduğunu fark etti.

Bunun üzerine merkezdeki müzik derslerine devam eden İleriok, piyanoda birçok eseri çalmaya başladı.

"Bu işten çok keyif alıyor"

Müzik öğretmeni Levent Aslantaş, AA muhabirine, yaklaşık 13 yıldır özel çocuklarla ritim ve müzik terapi ile drama çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

İleriok'a 7 yıldır müzik eğitimi verdiğini belirten Aslantaş, "Lütfi Eren telefonla sürekli bir şeyler dinliyordu. Annesinden Lütfi Eren'i piyanonun başına almak için izin istedim. Piyanonun başına geldiğinde benim çaldığım şeylerin aynısını tekrar etmeye başladı. Böylece müziğe karşı yeteneğinin ve ilgisinin olduğunu keşfettim." diye konuştu.

Aslantaş, İleriok'un yıllar içinde müzikte belli bir aşamaya geldiğini vurgulayarak, "Müziği sevdiği ve burada gerçekten mutlu olduğu inanılmaz anlaşıyoruz. İletişimimiz çok iyi. Lütfi Eren de bu işten çok keyif alıyor. Çalarken de belli oluyor. Okuma yazması olduğu için ben notaları yazıyorum. Birkaç defa çalınca da şarkıyı ezberliyor." ifadelerini kullandı.

İleriok'un bazen agresif olabildiğini dile getiren Aslantaş, "Ama müzikte gayet sakin ve eğlenen bir durumda. Müzik onu kesinlikle sakinleştiriyor çünkü müzik yapmaktan keyif alıyor. Ben söylediğim zaman da ona ayrı bir keyif veriyor." dedi.

"Müzik onu sakinleştiriyor"

Anne Gülender İleriok da oğlunun küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgisinin olduğunu anlattı.

Oğlunun okulda müzik yeteneğini geliştirdiğini belirten İleriok, "Şu an piyano çalıyor. Kulağı müziğe çok yatkın. Her türlü müziği çalabiliyor. Birçok melodi öğrendi. Bu durumdan çok memnunum. Müzik Lütfi Eren'i sakinleştiriyor. Bize bu imkanı sağlayan Milli Eğitim Müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdalar." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise engelli bireylere destek vermenin önemine değinerek, Karabük'teki özel eğitim okullarında çocuklara sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler anlamında her türlü katkıda bulunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Otizmli genç notaların gücüyle engelleri aştı
Otizmli genç notaların gücüyle engelleri aştı
Otizmli genç notaların gücüyle engelleri aştı
Otizmli genç notaların gücüyle engelleri aştı

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Kaynak: AA

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