Otizmli genci darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Otizmli genci darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi
7 saat önce
Zanlının emiyetten çıkışı Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı İSTANBUL - Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli O.M. yeniden gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Zanlının emiyetten çıkışı Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı
İSTANBUL - Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli O.M. yeniden gözaltına alındı.
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