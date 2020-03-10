Otizmli genci darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otizmli genci darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Otizmli genci darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Zanlının emiyetten çıkışı Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı İSTANBUL - Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli O.M. yeniden gözaltına alındı.

Zanlının emiyetten çıkışı Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli O.M. yeniden gözaltına alındı.

Otizmli genci darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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