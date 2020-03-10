Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı

6 saat önce

Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli O.M. yeniden gözaltına alındı.

Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı, System.String[]

Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli O.M. yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 8 Mart'ta otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddia edilen şüpheli O.M, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur Taha Alper Erdem'in otizmli olduğuna dair raporun ibraz edilmesi, mevcut yaralanma derecesi ve yoğunluğuna ilişkin henüz kesin Adli Tıp Raporunun alınmamış olması, ayrıca şüphelinin güncel mernis adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi üzerine O.M hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatı üzerine şüpheli O.M. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine sevk edilecek.

Küçükçekmece, Avcılar, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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