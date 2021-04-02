Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı - Son Dakika

Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı

02.04.2021 11:46
Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı, System.String[]

HATAY'da yaşayan doğuştan otizmli gençlerin hünerleri takdir topluyor.

HATAY'da yaşayan doğuştan otizmli gençlerin hünerleri takdir topluyor. Erken tanı ve verilen eğitimler sayesinde çok sayıda enstrüman çalabilen, resim çizen ve matematik çözer hale gelen özel bireyler, diğer otizmli çocuk ve ailelerine örnek oluyor.

Antakya ilçesinde doğuştan otizmli özel bireyler, Ertuğrul Gök (17), Evren Zullu (14) ve Hatice Merve Bağrıyanık (11) özel yetenekleriyle takdir topluyor. Kanun, bağlama, yan flüt ve piyanoyu büyük beceriyle çalabilen Ertuğrul Gök, yüzme sporunda da başarından başarıya koşuyor. Karakalem resimler yapan Hatice Merve Bağrıyanık da yeteneğiyle dikkat çekiyor. Evren Zullu ise iki, üç ve dört basamaklı toplama, çarpma, çıkarma ve bölme işlemlerini çok hızlı bir biçimde gerçekleştirebiliyor.

'OTİZMDE ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİDİR'2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün önemine vurgu yapan Hatay Otizmliler Derneği Başkanı Sara Gök, kendisinin de otizmli birey annesi olduğunu ifade ederek, 2013 yılında kurdukları dernek sayesinde otizmli çocuğu olan tüm ailelere destek olduklarını söyledi. Gök, "Her hastalıkta ve her özel durumda etken olduğu gibi otizmde de erken tanı ve erken özel eğitime başlanması çok önemlidir. Çocuklarımıza küçük yaşta ne kadar yoğun eğitim aldırmaya başlarsak, onların hayata tutunmasına sağlayabiliriz. Erken tanı ile verilen eğitimle beraber, onların yeteneklerini keşfedip çocuklarımızın sağlıklı yaşamını, sosyal yaşamını etkilemeden sürdürebilmeleri için olanak sağlarız. Eğitimlerle ancak, onların toplumda yer edinebilmelerine zemin hazırlarız" dedi.'OĞLUMUN TAKINTILARINI EĞİTİMLERLE OLUMLU YÖNDE GELİŞTİRDİK'Otizmli çocuğu olan ailelere ve özellikle annelere çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Gök, "Çocuklarımızın mutlaka bir yeteneği vardır. Çocuklarımızı erken yaşta tanı aldırıp, yeteneğini keşfederek ve o yeteneğin üzerine gitmemiz gerekiyor. Oğlumun da takıntıları vardı, onları eğitimlerle yendik. Kendi oğlumun ellerini çırpma, su ve cami takıntısı vardı ve bunların hepsinin olumlu yöne nasıl çevirebilir diye düşündük eğitimler verdik. Oğlum Ertuğrul verilen eğitimler sonucunda özel bireylerin yüzme yarışlarında dört dalda, dört stilde Türkiye şampiyonu oldu, bu sayede su takıntısını yendik. Ellerini çırpmasını engellemek için verdiğimiz eğitimlerde şu an birçok enstrüman çalabiliyor ve cami takıntısından yola çıkarak verdiğimiz eğitimlerle Kuran-ı Kerim öğrettik" diye konuştu.'OTİZMLİ ÇOCUKLARIMIZIN YETENEKLERİNİ KEŞFETMELİYİZ'

Derneğe kayıtlı olan birçok üyenin yeteneklerini keşfettiklerini söyleyen Gök, "Hatice'miz, görsel öğrenme yöntemiyle çok başarıları resimlere imza atıyor. Öte yandan, matematik konusunda üstün yeteneği olan Evren'imiz var. O da birçok matematik işlemini kısa sürede zihinden yapabiliyor. Bunun gibi birçok özel çocuğumuzun keşfedilmemiş başarıları vardır. Bizler, özel çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda eğitimler verdirip, onların hayata kazandırmaya çalışacağız. Dernek olarak her zaman otizmli çocukların ve onların ailelerinin yanında olacağız" şeklinde konuştu.


Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı
Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı
Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı
Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı
Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı
Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı
Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı
Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı

matematik, Yüzme, Evren, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez "Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu         
11:55
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu         
10:19
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:33:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otizmli gençlerin hünerleri takdir topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei