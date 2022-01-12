Otizmli görme engelli genç uygulama okulu sayesinde sosyalleşiyor - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren 17 yaşındaki otizmli görme engelli Abdullah Kovan, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda aldığı eğitimle sosyal hayata kazandırılıyor.

Mehmet ve Nazan Kovan çiftinin doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen çocukları Abdullah'a, 3 yaşındayken ileri düzey otizm tanısı konuldu.

İçine kapanık halde yaşayan Abdullah'ın ailesi, çocuklarının sosyalleşmesi için pilot okul olarak gösterilen Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu yöneticilerine durumu anlattı.

Okul müdürü Talha Aydoğan tarafından oluşturulan özel sınıfta öğretmenleri nezaretinde eğitim alan Abdullah, okulunun desteğiyle sosyal hayata kazandırılmaya çalışılıyor.

Anne Nazan Kovan, AA muhabirine, Abdullah'ın görme engelini ışıklara tepki vermeyince 3 aylıkken fark ettiklerini söyledi.

İleri düzey otizmli olduğu için çocuğunun hiçbir ihtiyacını karşılayamadığını anlatan Kovan, "Çevremizde de vardı, onlardan görüyordum ama o çocuklar kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Abdullah karşılayamıyor, zihinsel engeli de var. Duyması çok güzel. Abdullah'ı hepimiz evde bebek gibi seviyoruz." dedi.

"Evde kapalı durmaktansa okula gitmek iyi"

Abdullah'ın arabada gezmeyi çok sevdiğini dile getiren Kovan, okula başladığından bu yana büyük değişimler olduğunun altını çizdi.

Kovan, "Okuldaki eğitimi çok iyi. Burada eğitim almasaydı, bizim durumumuz daha da kötü olabilirdi. Abdullah, evde kapalı kalacaktı. Allah razı olsun buradaki öğretmenlerden. Okula geldiğimizde bize ve çocuğumuza değişiklik oluyor. Okulu biliyor, okula gidelim dediğim zaman yataktan kalkıyor ve fırlıyor. Bu durum çok iyi bizim açımızdan." diye konuştu.

Özel çocuğu olan ailelere tavsiyelerde de bulunan Kovan, "Evde kapalı kalmamalarını öneriyorum. Burası çok güzel, her türlü imkanı sağlıyorlar. Çok memnunuz, okula gelsinler. Evde kapalı durmaktansa okula gitmek iyi. Evde içimize kapanıyorduk, millete yakınıyorduk. Şu anda okula geliyoruz ve her şeyi unutuyoruz." ifadelerini kullandı.