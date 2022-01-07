Üye Girişi
Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı - Son Dakika

Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı

07.01.2022 09:44
Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı

BATMAN'da otizmli Hilal Nur Satın'ın (20) 3 ay önce halk eğitim merkezinin açtığı kursla hayatı değişti.

BATMAN'da otizmli Hilal Nur Satın'ın (20) 3 ay önce halk eğitim merkezinin açtığı kursla hayatı değişti. Ahşap boyama, rölyef ve filografi gibi branşlarda eğitim alan Hilal Nur, ilk kişisel sergisi açtı. Hilal Nur, "Öğretmenlerimin desteğiyle güzel bir sergi açtım. Mutluyum" dedi.

Halk eğitim merkezinin 'Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler' için TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu'nda açtığı kursa katılan otizmli Hilal Nur Satın, El Sanatları Öğretmeni Saniye Irmak Durdurur'dan ahşap boyama, rölyef, filografi ve yağlı boyama teknikleri gibi branşlarda eğitim aldı. Özel Eğitim Öğretmeni Zinnet Yeşilyurt'un da eğitim süresince destek verdiği Hilal Nur, ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşadı. Serginin açılışını Milli Eğitim Şube Müdürleri M. Şirin Temiz, Murat Yağmur, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Selik, Okul Müdürü Ahmet Ertuğrul birlikte yaptı.

'ÇOK MUTLUYUM'Eğitim süreciyle ilgili konuşan Hilal Nur Satın, "Daha önce Bursa'daydık. Babamın tayini nedeniyle buraya geldik ve ailem halk eğitim merkezinin kurslarından faydalanmam için girişimlerde bulundu ve eğitimlere başladım. Öğretmenlerim eğitim süresince bana büyük katkılar sundu. Kursa başladığım dönemlerde Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümüne yerleştim. Burada aldığım eğitimle hem ilk sergimi açtım hem de üniversite yaşamımda bana büyük kolaylıklar sunacak. İlk sergimi açtığım için çok mutluyum" dedi.'KURSLA BİRLİKTE YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI'El Sanatları Öğretmeni Saniye Irmak Durdurur, "Hilal Nur bize kursa geldiğinde içine kapanık ve durgundu. Ama kısa sürede bunu yıktı, kursla beraber hem iletişimi hem de çevresiyle daha sıkı ilişkiler kurmaya başladı. Kursla birlikte yüzü gülmeye başladı. Bu başarısı birçok akranına da örnek olacaktır. Kendisindeki bu değişimi ve bir şeyler gerçekleştirme azmi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.Özel Eğitim Öğretmeni Zinnet Yeşilyurt ise, "Hilal Nur ile birlikte bir şeyleri başarmak çok güzeldi. Benim de meslek hayatımdaki ilk öğrencimdi. Kısa sürede böylesi bir değişim yaşaması bizi ayrıca mutlu etti. Her şeyden önce öz güvenli bir birey olması bizi daha çok sevindirdi" dedi.BAŞARISIYLA GURURLANDILAR

4 ay önce Bursa'dan Batman'a tayin olan polis memuru Hasan Hüseyin Satın ve anne Dilek Satın, kızlarının açtığı ilk kişisel sergide duygulandı. Sergiye katılanlara teşekkür eden anne Dilek Satın, "Batman'a geldikten sonra halk eğitim merkezine başvurduk ve kızımızın durumunu anlattık. Sağ olsunlar bize büyük kolaylıklar sağladılar. Okul idaresi ve öğretmenleri de kızımıza sıcak ilgi gösterdi. Kızımın azmiyle akranlarına da örnek olacağını umuyoruz. Batman'da da otizmli bireyler var. Ancak birçok kurstan belki de haberleri yok. Umarım kızımın bu azmi onlara da ilham olur" ifadelerini kullandı.


Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı
Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı
Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı
Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı
Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı
Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı
Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı
YORUMLAR
500

Kazım Karabekir, Yeşilyurt, Batman, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı - Son Dakika


Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden bomba iddia: Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden bomba iddia: Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:30
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis         
16:01
Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı         
15:19
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti         
14:28
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar         
13:04
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi         
12:06

Son Dakika Haberleri
09:23 Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık baykuş cezası
09:18 Avustralyalı adam, yapay zeka robotu ile evlendi
09:14 Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü
09:10 Prof. Dr. Ahmet Saltık uyardı: Karantinanın 7 güne indirilmesi kararında politik ve ekonomik kaygılar var
09:02 5 milyarlık bilanço! Yangın yerine dönen Kazakistan'da hangi Türk şirketlerin yatırımı var?
08:55 Vakalar 70 bine dayandı, Türkiye yeni yol haritasını hazırladı! Kapanma yok ama ek tedbirler masada
08:55 Kimler ek zam alacak? İşte işçi ve memur emeklilerinin en merak ettiği haber
08:45 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi: Bir an önce son verilmeli!
08:44 Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş
08:42 MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 09:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement