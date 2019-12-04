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Otizmli Kemal Deniz sahne performansıyla büyüledi

6 saat önce

Ortaca Kent Konseyince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık konseri renkli görüntülere sahne oldu.

Otizmli Kemal Deniz sahne performansıyla büyüledi, System.String[]

Ortaca Kent Konseyince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık konseri renkli görüntülere sahne oldu.


Ortaca Belediyesinin katkılarıyla Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından Kültür Park'ta organize edilen etkinlikte, Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda elde ettiği başarıyla adından söz ettiren 13 yaşındaki otizmli müzisyen Kemal Deniz Yıldırım, beraberinde eğitmeni Kemal Aydoğmuş ve orkestra arkadaşları ile canlı performans sergiledi.


Baterist Yıldırım'ın performansı, seyircilerden büyük alkış topladı.


Kemal Deniz Yıldırım'ın annesi Birgül Yıldırım, oğlunun 10. Yıl Marşı ile bateri çalmaya başladığını ve giderek repertuarını genişlettiğini söyledi.


Kemal Deniz'in ritim kulağının çok iyi olduğunu ifade eden anne Yıldırım; "Çaldığı parçayı asla unutmaz. Konuşmaya başlamadan önce sadece müzik dinliyordu. Birinci sınıfta bateri çalmak istediğini söyledi. 6 yıldır bateri çalıyor. Eğitmeni Kemal hocanın oğlumun üzerinde çok emeği var" dedi.


Kemal Deniz'in hayatının müzikle dolu olduğunu anlatan Birgül Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü; "Diğer müzik aletlerine de merakı var ama daha çok bateriyi seviyor. Bağlamayı da seviyor. Kısa süre sonra bağlama dersine de başlayabiliriz. Eğitim hayatımız zorlu geçti diyemem. Kemal müzikle yaşamak istiyor."


Konserin güzel geçmesinden mutluluk duyduğunu belirten müzisyen Kemal Deniz Yıldırım, bateri çalmaktan büyük keyif aldığını, Hayat Bayram Olsa ve 10. Yıl Marşını çok sevdiğini dile getirdi.


Etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi. - MUĞLA

Deniz Yıldırım, Kemal Deniz, Ortaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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