Otizmli kıza 4 gün boyunca istismar eden sanığa 37 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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Otizmli kıza 4 gün boyunca istismar eden sanığa 37 yıl 9 ay hapis

11.04.2023 14:27
Otizmli kıza 4 gün boyunca istismar eden sanığa 37 yıl 9 ay hapis

Kocaeli'de evden kaçan 15 yaşındaki otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda eden sanık 37 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Kocaeli'de evden kaçan 15 yaşındaki otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda eden sanık 37 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Olay, 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de M.C. isimli şahsın tırına bindi. İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan tır şoförü M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

" E.Z.İ. beni üstüne çektiği için onunla birlikte oldum"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut C., tutuksuz sanık Orhan D. ve avukatlar katıldı, tutuksuz sanık Ümit K. ise katılmadı. Savunma yapan Mahmut C., "E.Z.İ.'yi zorla arabaya almadım, kendisi otostop çekti. E.Z.İ. 18 yaşından büyük olduğunu, sıkıntı olmadığını söyleyerek beni üstüne çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. E.Z.İ. paraya ihtiyacı olduğunu, arkadaşım olup olmadığını sordu, bu sebeple diğer sanıkları aradım. Kendisini fuhşa teşvik etmedim. E.Z.İ. kendisinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Onun isteği ile fotoğrafları çektim. Daha sonra arkadaşlarıma fotoğrafları gönderdim. Orhan ile 50 TL karşılığında birlikte oldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Rahatsızlığımdan dolayı ilaçla yaşıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

37 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Mahmut C.'nin E.Z.İ.'ye karşı işlemiş olduğu "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "Kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "Çocuğu fuhuşa teşvik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası 20 bin TL para cezasına hükmetti. Orhan D. ile Ümit K.'ye ise "Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme" suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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İstanbul, Kocaeli, Körfez, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otizmli kıza 4 gün boyunca istismar eden sanığa 37 yıl 9 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otizmli kıza 4 gün boyunca istismar eden sanığa 37 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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