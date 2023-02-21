Otizmli kıza istismar uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık: "Asıl mağdur olan kişi benim" - Son Dakika
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Otizmli kıza istismar uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık: "Asıl mağdur olan kişi benim"

21.02.2023 15:02
Otizmli kıza istismar uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık: "Asıl mağdur olan kişi benim"

Kocaeli'de evden kaçan 15 yaşındaki otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de evden kaçan 15 yaşındaki otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Kızın rızası olduğunu ileri süren tutuklu sanık, "Asıl mağdur olan kişi benim. Suçsuz yere cezaevinde hapis yatıyorum. E.Z.İ. yaşının 18 olduğunu söyledi. Engelli olduğunu hiç anlamadım" dedi.

Olay, 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de M.C. isimli şahsın tırına bindi. İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan tır şoförü M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

"Asıl mağdur olan benim"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık M.C., tutuksuz sanık O.D. ve avukatlar katıldı, tutuksuz sanık Ü.K. ise katılmadı. Suçlamaları kabul etmeyen M.C., "Asıl mağdur olan kişi benim. E.Z.İ. kendini bana başka bir isimle tanıttı. Ayrıca yaşının 18 olduğunu söyledi. Kimliğini görmek istediğimde bana göstermedi. Suçsuz yere cezaevinde hapis yatıyorum. E.Z.İ.'yi zorla alıkoymadım. Kız benimle 4 gün değil bir gün birlikte oldu. Kendi rızasıyla benimle birlikte kaldı. Engelli olduğunu hiç anlamadım. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi. O.D. ise suçlamaları kabul etmedi.

M.C.'nin 4 ayrı suçtan cezalandırılması istendi

Cumhuriyet savcısı Musa Güney, sanıkların savunmasının ardından mütalaasını açıkladı. Mütalaada, M.C.'nin işlemiş olduğu "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 6 yıldan aşağı olmamak üzere hapis, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis, "Özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" suçundan ise 2 ila 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Aynı zamanda mütalaada M.C.'nin, "Çocukları fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan da cezalandırılması talep edildi. O.D. ile Ü.K.'nin ise "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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İstanbul, Kocaeli, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otizmli kıza istismar uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık: 'Asıl mağdur olan kişi benim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otizmli kıza istismar uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık: "Asıl mağdur olan kişi benim" - Son Dakika
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