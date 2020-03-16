Otizmli kıza rehabilitasyon merkezinde darp iddiası - Son Dakika
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Otizmli kıza rehabilitasyon merkezinde darp iddiası

28 dakika önce

Otizmli kıza rehabilitasyon merkezinde darp iddiası Adana'da 17 yaşındaki atipik otizmli D.C.'nin vücudundaki morluk ve delikler aileyi harekete geçirdi Rehabilitasyon merkezinden dönen kızının vücudundaki morluk ve delikleri gören anne, darp raporu alıp merkezden şikayetçi oldu Anne Semra C:...

Otizmli kıza rehabilitasyon merkezinde darp iddiası

Adana'da 17 yaşındaki atipik otizmli D.C.'nin vücudundaki morluk ve delikler aileyi harekete geçirdi

Rehabilitasyon merkezinden dönen kızının vücudundaki morluk ve delikleri gören anne, darp raporu alıp merkezden şikayetçi oldu

Anne Semra C: "Bu olayların üzeri kapatılmasın"

ADANA - Adana'da, 17 yaşındaki atipik otizmli kızının özel bir rehabilitasyon merkezinde şiddet gördüğünü ileri süren anne Semra C., hastaneden aldığı rapor ile polise giderek şikayetçi oldu. Semra C., devlet büyüklerine seslenerek, "Lütfen bu olayın üzerine gidin. Bu olayların üzeri kapatılmasın. Biz çocuklarımızı rehabilite olsunlar diye gönderiyoruz. Çocuklarımız şiddete maruz kalıyor, kalmasınlar" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Mart Cuma günü meydana geldi. Semra C., atipik otizmli kızı 17 yaşındaki D.C.'yi 4 yıldır her gün olduğu gibi Cuma günü de Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel bir rehabilitasyon merkezine gönderdi. Kızı akşam 18.00'da servisle geri geldiğinde ise 'Anne beni dövdüler' dedi. Anne Semra C. ise kızının vücudunu incelediğinde bacak ile göğüs kısmında delik ve morluklar olduğunu gördü. Bunun üzerine anne Semra ile baba Erdal C. okul yetkililerini arayıp ardından kızlarını hemen Adana Şehir Hastanesi'ne götürüp darp raporu aldı. Bu sırada rehabilitasyon merkezi yetkilileri de ailenin yanına gelerek iddiaya göre 'Biz herhangi bir şey yapmadık. Olayı da görmedik ve haberdar değiliz' dedi. Aile, hastaneden raporu aldıktan sonra da Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne giderek rehabilitasyon merkezindeki yöneticiler ve öğretmenlerden şikayetçi oldu. 9 Mart Pazartesi günü de karakoldaki ilgili polis aileye 'Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor almanız lazım' dedi. Aile de bunun üzerine Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor alıp karakola teslim etti. Ayrıca anne Semra ile baba Erdal 13 Mart Cuma günü Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de gidip rehabilitasyon merkezinden şikayetçi oldu.

"Hiç kimse bir şey görmemiş"

Olayla ilgili soruşturma sürerken anne Semra C., İHA muhabirine yaptığı açıklamada, olayda ihmal olduğunu söyleyerek, "Okula gönderip akşam kızımı geri aldığımda vücudunda delik ve morluklar vardı. Direkt hastaneye götürdüm. Hastaneden darp raporu aldım ve oradan karakola gidip yasal süreci başlattım. Okul yetkilileri hastanede ve karakolda yanımızdalardı. Hiçbiri bir şey görmemiş, duymamış ve bilmiyor. Sorumlu öğretmenine de durumu sordum ancak hiç kimse bir şey söylemedi. Kamera içinde anlık kamera var kayıt almıyor dediler. Hiç kimse bir şey görmemiş" diye konuştu.

"Yarım saat şiddet görmüş"

Hastanedeki doktorun kendilerine "Ucu küt, plastik bir parça büyük ihtimalle vücuduna batırılmış" dediğini ifade eden anne Semra, "Bu şiddete çocuğum en az yarım saat maruz kalmış. Doktor hanımın bize söylediği bu. Ben gereğini yapacak olan herkesten yardım istiyorum. Bu tarz kurumların böyle şiddetleri bir daha yapmamasını istiyorum. Gerekirse kapatılmasını talep ediyorum. Biz çocuklarımızı oraya rehabilite olsunlar diye gönderiyoruz. Çocuklarımız şiddete maruz kalıyor, kalmasınlar" dedi.

"Kendi yaşıtından birisi yaptı"

Anne Semra C. ayrıca çocuğuna şiddet uygulayan kişinin kendi yaşıtında bir otizmli olduğunu iddia ederek, "Ben arkadaşlarını orada tanımıyorum. Sanırsam ama kendi yaşında birisi yaptı. Başında durması zorunlu olan öğretmeni kesinlikle birine emanet etmeden çocuğu çıkamaz. O öğretmen neden buna göz yumdu veya nerede olduğu bilinmiyor. Bana bunun mantıklı açıklamasını yapsınlar. 19 personel var orada neden kimse görmedi" ifadelerini kullandı.

Semra C. kızının olayıyla ilgili devlet büyüklerine seslenip yardım talep ederek, "Bu olayların üzeri kapatılmasın. Valimden de rica ediyorum. Olayların üzeri kapatılmasın. İlçe milli eğitim gereğini yapsın. Ben dilekçemde de bunu belirttim. Bütün kurumlar lütfen gereğini yapsın" dedi.

Otizmli kıza rehabilitasyon merkezinde darp iddiası

Adana, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
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