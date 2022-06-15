Otizmli kızlarının öğretmeni tarafından dolandırıldıklarını iddia ettiler

OTİZMLİ kızlarının eğitimi için İstanbul 'a gelen Azerbaycanlı aile, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurmak isterken kızlarının öğretmeni tarafından dolandırıldıklarını iddia etti.

Bahar Niyazova ve Gadir Niyazov otizmli kızlarının daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için 2017 yılında İstanbul'a geldi. Arkadaşlarının tavsiyesiyle kızlarını bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gönderen aile, burada S.B. isimli öğretmenle tanıştı. Bir süre sonra S.B. aylık bin dolar karşılığında kızlarına evde özel ders vermeye başladı. İki yıl boyunca kızlarına eğitim veren S.B.'nin, birlikte özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açma teklifini kabul eden Azeri çift, ülkelerindeki evlerini de satarak 60 bin dolar parayı S.B'ye teslim etti. Türk vatandaşı olmadıkları için, resmi olarak ortak olamayacaklarını belirten S.B., aralarında noter onaylı özel bir sözleşme yapacaklarını ama eğitim merkezini kendi adına açmak zorunda olduğunu söyledi. Aile bu sürede Azerbaycan'a gidip, döndü. S.B.'nin sözünü ettiği belge ise bir türlü gelmedi. Durumdan şüphelenen aile, kendilerine ait olduğunu düşündükleri Başakşehir'deki rehabilitasyon merkezine gittiklerinde dolandırıldıklarını anladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Azeri aile, adli sürecin sonuçlanmasını bekliyor.

"KIZIM KURTULSUN DİYE BU YOLA BAŞVURDUK"

Bahar Niyazova, kızının eğitimi için 2 yıl evlerine gelerek özel ders veren S.B.'ye çok güvendiklerini belirterek "Evimizin adamı gibi olmuştu. Eşimi sürekli sıkıştırıyordu, böyle bir iş yapalım diye. Biz de ikna olduk. Yabancı olduğumuz için okulu kendi üzerine açacağını söyledi ama kendi aramızda noterde belge imzalayacaktık. Para kısmını biz koyacaktık, ona da yüzde 40 hisse verecektik. Para karşılığı olmadan işi yürütecekti. Kızım da orada eğitim alacaktı. Kızım kurtulsun diye biz bu yola başvurduk" dedi.

"BİZİ KANDIRDI"Eşinin Azerbaycan'da olduğunu bu nedenle bütün işlerle S.B.'nin ilgilendiğini söyleyen Niyazova, "Bizi kandırdılar. Milli Eğitim kayıtlarında adınız geçmeyecek ama aramızda anlaşma yapacağız, noterden imzalayacağız dediler. Belgeyi istediğimizde sürekli geçiştiriyordu. Elektronik posta yoluyla göndermesini istediğimizde, kabul etmedi ve ona karşı kullanabileceğimizi söyledi. İşte o zaman niyetinin kötü olduğunu anladık. Sonra bir de baktık ki okulu açmışlar, yani resmi işlemler yapmışlar" diye konuştu.

"SABIKALI, ÖĞRETMENLİKTEN MEN EDİLMİŞ"

Bu süreçte S.B.'nin sabıkalı biri olduğu için 2016 yılında öğretmenlikten ihraç edildiğini, buna rağmen kızına ders verdiğini öğrendiklerini anlatan Niyazova, "Mahkemeye başvurduk, süreç devam ediyor. Biz okullardaki öğretmene güvenemeyeceksek, kime güveneceğiz? Okulda bir öğretmen diye tanıdık bu adamı. Öğretmen olmadığı halde, ben çocuğumu emanet ettim. Yani gittiğim okul bir sürü sabıkası olan bu adamı öğretmen diye karşımıza çıkarıyor. Benim çocuğumu mağdur etti. Şikayetçiyim bu durumdan da. Kızımın eğitimsiz kalmasından da şikayetçiyim. Beni en iyi bu durumda çocuğu olan anneler anlar" dedi.

- İstanbul