Son dakika haber! OTİZMLİ MEHMET'İN BAKIMEVİNDE ÖLÜMÜNE DERNEKLERDEN TEPKİ - Son Dakika
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Son dakika haber! OTİZMLİ MEHMET'İN BAKIMEVİNDE ÖLÜMÜNE DERNEKLERDEN TEPKİ

30.09.2022 16:34

Son dakika haberleri... İSTANBUL'da, 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 24 Temmuz'da bir bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak öldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatılırken, Türkiye Otizm Meclisi katılımcısı dernekler tarafından birçok ilde bugün eş zamanlı basın açıklaması yapılarak olaya...

İSTANBUL'da, 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 24 Temmuz'da bir bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak öldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatılırken, Türkiye Otizm Meclisi katılımcısı dernekler tarafından birçok ilde bugün eş zamanlı basın açıklaması yapılarak olaya tepki gösterildi. Antalya'da Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği üyelerince yapılan açıklamada, "Mehmet'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için otopsi raporunun ivedilikle dosyaya kazandırılması" istendi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir engelli bakımevinde kalan otizmli Mehmet Eres, geçen 24 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Eres'in defnedilmesinin ardından ortaya çıkan bakım görevlilerinin genci darbettiği anlara ait görüntüler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eres'in, darbedilerek öldürdüğü iddiası üzerine sosyal medyada da tepkiler arttı. Türkiye Otizm Meclisi katılımcısı dernekler tarafından birçok ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Antalya'da da Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği üyelerince Antalya Adliyesi önünde açıklamayı yapan üye İnci Ergüven, 'Meclisin kurulduğu ilk günden bu yana dile getirdiğimiz gibi otizmli bireylerin tanı konulduğu andan itibaren kaliteli eğitim, sağlık hizmetlerine kolay ulaşım ve kötü muamele görmemek haklarıdır. İnsan onuruna yakışır bakım hizmetinin önemi ve gerekliliği toplum vicdanı ve yaşam hakkı açısından elzem olduğu bir daha ortaya çıkmıştır. Kendini koruma ve gördüğü zararı yetkililere bildirme becerisi tipik akranları gibi gelişmemiş olan Mehmet'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için otopsi raporunun ivedilikle dosyaya kazandırılmasını, video görüntülerinde açıkça anlaşıldığı üzere bu olaya sessizce tanık olmuş kişilerin yargılanmasını istiyoruz" dedi. Dernek başkanı Demet Baz da yaşanan olaya tepki göstererek, 'Olayı kınıyorum. Ben öldükten sonra evladım ne olacak korkusu Türkiye'deki milyonlarca engelli evladı olan ailenin uykusunu kaçırıyor. İnsanca yaşamak her bireyin hakkı TBMM'de kurulan Otizm Komisyonu'nun hazırladığı raporun hayata geçmesi için buradan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sesleniyoruz. Lütfen bu anaların çığlığına sessiz kalmayın" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

İstanbul, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! OTİZMLİ MEHMET'İN BAKIMEVİNDE ÖLÜMÜNE DERNEKLERDEN TEPKİ - Son Dakika

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