Otizmli Mert'in zabıta olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu - Son Dakika

Niğde'de yaşayan otizmli Mert Mustafa Şahiner'in zabıta olma hayalini Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, her gördüğünde kendilerine el sallayan otizmli Mert'in Efendibey Mahallesi'ndeki evine giderek sürpriz yaptı.

Getirilen zabıta kıyafetlerini giyen Şahiner, ekip otosuna binerek denetimlere katıldı, telsizden anons geçerek, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Telsizden "Maskelerinizi takın, kurallara uyun, ceza yemeyin" anonsunu yapan Şahiner'in yüzündeki gülümseme herkesi mutlu etti.