Otizmli Mert'in zabıta olma hayali gerçek oldu - Son Dakika

Niğde Belediyesi zabıta ekibini her gördüğünde kendilerine el sallayan otizmli Mert Mustafa Şahiner; Niğde Belediyesi Zabıtasının yaptığı sürprizle hayaline kavuştu.

Niğde Efendibey Mahallesinde ikamet eden Mert; hayalini kurduğu zabıta kıyafetini giyerek zabıta ekibiyle birlikte denetimlere katıldı. Öğle saatlerinde Mert'in yaşadığı yere giden zabıta ekipleri denetimlerine kendisini de dahil ettiklerini belirterek zabıta yeleği ve şapkasını giydirdikleri Mert'i zabıta aracına bindirdi.

Efendibey Mahallesi'nde denetimlere katılan Mert telsizle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında anons olarak "Maskelerinizi takın, kurallara uyun, ceza yemeyin" diye vatandaşa seslenen Mert'in yüzündeki gülümseme herkesi mutlu etti. Mert vatandaşlara uyarılarda bulunurken halkın yasaklara uymasını söyleyerek hastalığın kurallara uyarak biteceğini belirtti. - NİĞDE