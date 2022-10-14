Otizmli Mesut'u yangından ağabeyi kurtardı - Son Dakika
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Otizmli Mesut'u yangından ağabeyi kurtardı

14.10.2022 20:55
Otizmli Mesut'u yangından ağabeyi kurtardı

ANTALYA'da yaşadığı apartmana ismi verilen otizmli Mesut Yurtseven (15), evde tek başına uyurken yangın çıktı.

ANTALYA'da yaşadığı apartmana ismi verilen otizmli Mesut Yurtseven (15), evde tek başına uyurken yangın çıktı. Yangını haber alarak gelen ağabey Ali Yurtseven'in kurtardığı Mesut ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2282 sokak üzerinde bulunan Mesut Yurtseven Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Otizmli Mesut Yurtseven, evde uyuduğu sırada ismi öğrenilemeyen anne ve baba, evlerine yaklaşık 500 metre ileride bulunan ve pazarcılık yapan oğulları Ali Yurtseven'in yanına alışverişe gitti. Bu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören komşular durumu aileye ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KARDEŞİNİ ÇIKARDI

Yangını haber alan ağabey Ali Yurtseven, tezgahı bırakıp koşarak evde uyuyan kardeşini kurtarmak için apartmana girdi. Ağabey yangın devam ederken kardeşi Mesut'u kurtarıp apartman dışına çıkardı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekibi yangını söndürürken, yangın nedeniyle üst kattaki dairenin de etkilendiği belirtildi. Yangından ağabeyi tarafından kurtarılan otizmli Mesut Yurtseven'e ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Çıkan yangın ve yapılan çalışmalar mahalleliler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Ali Yurtseven, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Mesut'u yangından ağabeyi kurtardı - Son Dakika

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