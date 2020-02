Otizmli milli yüzücüden büyük başarı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonasına katılan Muammer Can Demirci 1'i altın, 2'si bronz olmak üzere 3 madalya ile İstanbul'a döndü.

56 kulüpten 268 sporcunun katıldığı yarışmada İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencisi Milli Yüzücü Muammer Can Demirci 30-35 yaş arası kategoride yarıştı. 1'i altın, 2'si bronz olmak üzere 3 madalya ile İstanbul'a dönen Demirci yarış sonrası mutluluğunu şöyle duyurdu:

"Öncelikle aileme, her daim beni destekleyen üniversiteme ve antrenörlerime sonsuz teşekkür ederim. Bu yarışta 200 metre karışıkta altın madalya, 800 metre serbest ve 100 metre kurbağalama yüzme stilinde bronz madalya almaya hak kazandım. Antalya'dan böyle bir başarı ile geri döndüğüm için çok mutluyum. Bugünlere gelmem kolay olmadı, ama hiç yılmadım. Hep çalıştım, çalıştıkça da başaracağıma inandım. Engelleri ortadan kaldıran, bize bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ederim."

Kendini engelli ve özel çocukların yüzme eğitimine adayan İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Kulübü Gönüllü Antrenörü Dr. Duran Aslan ise Muammer Can Demirci'nin başarısı ile ilgili, "Muammer Can Demirci özel sporcular kategorisinde milli sporcumuzdur. Türkiye'nin en iyi otizmli sporcularından birisi birçok dalda Türkiye rekortmeni oldu İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı geçti. Ironman yarışmalarını ve 42 kilometrelik İstanbul maratonunu bitiren ilk özel çocuğumuz. Muammer Can şimdi Haziran ayında Macaristan'da yapılacak olan Masterlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor" dedi.