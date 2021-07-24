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OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika

OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR

24.07.2021 11:11
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR, System.String[]

Yunus Çalıkuşu: "İleride elektronik atölyesine gitmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum"Anne Sabriye Çalıkuşu: "Maddi imkanlarımız kısıtlı olduğu için bir yere kadar yetebiliyorum""Bir anne olarak bur durum beni çok üzüyor""Başarısını herkes görsün bilsin istiyor"Semra DEMİR-Kubilay ÖZEV-...

-Yunus Çalıkuşu:

"İleride elektronik atölyesine gitmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

Anne Sabriye Çalıkuşu:

"Maddi imkanlarımız kısıtlı olduğu için bir yere kadar yetebiliyorum"

"Bir anne olarak bur durum beni çok üzüyor"

"Başarısını herkes görsün bilsin istiyor"

Semra DEMİR-Kubilay ÖZEV- - İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki otizmli Yunus Çalıkuşu, 8 yaşından bu yana hurdacıdan aldığı malzemelerle küçük ev aletleri yaparak engelleri aşmayı başardı.

Maddi imkanları olmadığı için kendi topladığı malzemelerle birçok alet yapmayı başaran genç mucit, aynı zamanda tamircilerin yapamadığı elektronik aletleri, 10 dakika gibi kısa bir sürede tamir edebiliyor. Komşuları, elektronik ev aletleri arızalandığında, teknik servisi aramak yerine elinden her iş gelen Yunus'un kapısını çalıyor.

"MUCİT YUNUS OLARAK BİR ŞEYLERİ YAPINCA İYİ HİSSEDİYORUM"

Çamaşır makinesi, televizyon, süpürge, matkap ve ev aletleri gibi birçok aleti tamir ettiğini söyleyen Yunus Çalıkuşu, "İleride elektronik atölyesine gitmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendime küçük araba yapmayı başardım. Daha sonra büyük araba yapmaya çalışacağım. Türkiye'de meşhur olmamak istiyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Daha 8 yaşındayken bir şeyleri yapmayı ve tamir etmeyi kendi kendime öğrendim. Hurdacıdan aldığım ev aletlerindeki devreleri söküp evde başka şeyler ortaya çıkarıyorum. Komşumuz bir tane arızalı DVD verdi. Ben de tamir ettim ve komşuma geri verdim ve bana teşekkür etti. 'Mucit Yunus' olarak bir şeyleri yapınca iyi hissediyorum" dedi.

"ELEKTRİK BÖLÜMÜNE GİTMEK İSTİYORUM"

Annesinin şarj aletlerini bile tamir edebildiğini anlatan Çalıkuşu, "Okulda kahve makinesi bozulmuştu, tamirci atılması gerektiğini söyledi, bana verdiler ve bende tamir ettim. Okulumdan mezun olduğumda elektrik bölümüne gitmek istiyorum" diye konuştu.

"AYNI ANDA BİRÇOK YETENEĞİ VAR"

Oğluna 4 yaşındayken otizm tanısı konulduğunu söyleyen anne Sabriye Çalıkuşu, "Tabii o zamanlar otizmin ne olduğunu bilmiyordum. Araştırdığımda bu durumun bir hastalık olamadığını öğrendim. Her şey çok ilgisi vardı. Zaman ilerledikçe mekanik şeylere ilgi duymaya başladı. Yerde bulduğu bir kabloyu eve getirirdi. Sonra da biriktirdiği malzemelerden bir şeyler oluşturmaya başladı. Ben başta bir anlam veremedim. Bu durum okula giderken problem de oldu. Bazen dışlanıyordu ama oğlum hep kendi dünyasında yaşıyordu. Resme de yönelmeye başladı. Aslında aynı anda birçok yeteneği var. Resim çizme, tiyatro, müzik gibi alanlara da hem ilgisi hem yeteneği var" ifadelerini kullandı.

"MADDİ İMKANLARIMIZ KISITLI OLDUĞU İÇİN BİR YERE KADAR YETEBİLİYORUM"

Yunus'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini söyleyen anne Çalıkuşu, "Yaptığı şeyleri insanlara göstermek istiyor. Başardığı şeyleri insanlar bilsin istiyor. Bütün çalışmalarını özveri ve zevkle yapıyor. Maddi imkanlarımız kısıtlı olduğu için bir yere kadar yetebiliyorum. Bu duruma bir anne olarak çok üzülüyorum. Keşke oğlum için daha fazlasını yapabilsem. Yunus için zaman ve mekan önemli değil. Her yerde çalışmasını yapabiliyor. Yeri geliyor yemek yemiyor, uyumuyor ama kafasına koyduğunu yapıyor" şeklinde konuştu.

"ÜRETTİKÇE ÖZGÜVENİ ARTIYOR"

Uzun yıllar kullandığı ütüsünün 3 yıl önce bozulduğunu ve çöpe atmayı düşündüğü sırada oğlunun tamir ettiğini ve hala kullandığını kaydeden Sabriye Çalıkuşu, "Komşuların birçok aletini tamir etti. Okulda da bir şeyler yaptı. Bunları yaptıkça özgüveni artıyor ve daha çok çalışarak farklı şeyler başarmak istiyor. Mesela bana bir ara drone yapacağını söyledi. Ona malzeme bulmamı istedi. İşte ben o malzemeleri temin edemiyorum. Öyle olunca de çok üzülüyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yunus Çalıkuşu'nun elektronik aletleri tamir detayları

-Yunus Çalıkuşu röportajı

-Anne Sabriye Çalıkuşu röportajı

-Annesi ile birlikte detayları


OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR
OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR

İstanbul, Çalıkuşu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTİZMLİ MUCİT HURDACIDAN ALDIĞI MALZEMELERİ ELEKTRONİK ALETLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika


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