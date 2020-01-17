Otizmli Nazım Ege

"Asperger sendromu" olarak bilinen yüksek fonksiyonlu otizm teşhisi konulan 10 yaşındaki Nazım Ege Tetik, resim sanatı sayesinde rahatsızlığının olumsuz etkilerini geride bıraktı.

Yaptığı resimleri sanatseverlerle buluşturan Nazım Ege, bu yılki sergisine "Egetopya" adını verdi.

İzmirli Uğur ve Melike Bahar Tetik çiftinin çocukları Nazım Ege'ye 4 yaşında "asperger sendromu" teşhisi konuldu. Aile, "yüksek fonksiyonlu otizm" olarak da adlandırılan bu rahatsızlığın tedavisi için çeşitli hastanelerdeki doktorlardan destek aldı.

Çocukları Nazım Ege'nin yaşadığı sosyalleşme sorununu aşabilmek için bir özel eğitim merkezine başvuran Tetik çifti, çocuklarını bu süreçte resim yapmaya yönlendirdi. Geç konuşmaya başlayan Nazım Ege, resimle ilgilenmeye başladıktan sonra yaşadığı iletişim sorununu da yavaş yavaş aşmaya başladı.

Çocuklarının bu değişimini gözlemleyen çift, onun için evlerini adeta resim atölyesine çevirdi. Son 5 yılda önemli bir mesafe kateden Nazım Ege Tetik, ilk resim sergisini 2019'da açtı.

Nazım Ege, bu yıl da "Egetopya" ismini verdiği resim sergisini Medikal Park İzmir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

AA muhabirine açıklama yapan Nazım Ege Tetik, 2'nci resim sergisini açtığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Resim sanatının hayal gücünü geliştirdiğini dile getiren Tetik, "Resim farklı düşünmemi sağlıyor. Bu şekilde insanlara hayal gücümü gösterebiliyorum. Resimlerimde 'Egetopya' ismini verdiğim bir dünya yarattım. Bu 'Ege'nin dünyası' anlamına geliyor. Osmanlı ve Türk tarihinden figürler ile Star Wars ile kendi yarattığım kahramanları kullandım. Ortaya hayli farklı eserler çıktı." dedi.

Baba Uğur Tetik de çocuklarına "asperger sendromu" teşhisi konulduğunda endişe duyduklarını, ancak bu hastalığın etkilerinin eğitimle azaltıldığını görünce rahatladıklarını söyledi.

Nazım Ege'nin özel bir çocuk olduğunu dile getiren Tetik, şöyle konuştu:

"Önce normal resimler yapıyordu, sonra tarih kitapları okuyunca onları da yansıtmaya başladı. İlk zamanlar çok şaşırdık ama bu onun sosyalleşmesi için olumlu etki yarattı. Resim sayesinde sosyalleşme sorununu geride bıraktık. Asperger sendromu, zamanında müdahale edilirse olumsuz sonuçlar doğurmayan bir hastalık. Nazım Ege 4 yaşına kadar konuşamazken, şimdi herkesin gıptayla baktığı bir çocuk haline geldi. Resim sayesinde artık çevresiyle çok rahat ilişki kurabiliyor. İletişim kanalları artık çok açık. Bu durum beni çok mutlu ediyor."

"Biz hiç pes etmedik"

Anne Melike Bahar Tetik de yıllarca verdikleri mücadelenin olumlu sonucunu görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Oğlunun yaptığı resimleri ilgiyle takip ettiğini anlatan Tetik, "Biz hiç pes etmedik. Çocuğumuzun büyüme sürecinde onunla ilgilendik ve bize olumlu yanıt verdi." şeklinde konuştu.