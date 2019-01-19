Otizmli Nazlı'nın Ressam Olma Hayali

Otizmli Nazlı'nın ressam olma hayali Simav Engelliler Derneği'nde resim terapisi alan 17 yaşımdaki Nazlı Deniz, resim öğretmeni olmak istiyorKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesindeki, Özel Eğitim Uygulama Okulu 10'uncu sınıf otistik öğrencisi Nazlı Deniz, aldığı resim eğitimiyle mükemmel...

Otizmli Nazlı'nın ressam olma hayali

Simav Engelliler Derneği'nde resim terapisi alan 17 yaşımdaki Nazlı Deniz, resim öğretmeni olmak istiyor



KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesindeki, Özel Eğitim Uygulama Okulu 10'uncu sınıf otistik öğrencisi Nazlı Deniz, aldığı resim eğitimiyle mükemmel eserler oraya koyuyor. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı özel resim kursu haftada 8 saat olarak Resim öğretmeni Adil Şahin tarafından veriliyor.

Resim Öğretmeni Adil Şahin, resim sanatı çalışmalarına Engelliler Derneği'nde devam ettirdiklerini belirtti. Şahin "Halk Eğitim Müdürlüğü desteği ile bu kurslarımız açıldı. Destek verildiği sürece, bu öğrencilerimiz yeteneklerinin farkına varıyorlar, sonuçta başarılı eserler ortaya çıkıyor. Biz bununla ilgili bir çok sergi açtık. Şu anda Nazlı Deniz isimli öğrencimize resim kursu veriyoruz. Kütahya'da açtığımız karma sergi büyük ilgi gördü. 2 Nisan Otizmliler Haftasında da Simav'da bu sergiye ev sahipliği yapacağız. Kütahya ilinde bulunan engelli ve otizmli öğrencilerimizle birlikte bir karma sergi açmayı düşünüyoruz" dedi.

Otistik engelli Nazlı Deniz resim yapmayı çok sevdiğini belirterek, resimlerinde, engelliler günü, orman, ağaç, ev temalarını kullandığını söyledi.

Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ceylan, "Nazlı kızımızın hayatı resim, Dernekte, evde, okulda resim yapıyor. Tüm hayallerini resimle ifade ediyor. Başarılı bir öğrenci olması içim elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nazlı bütün boş zamanlarında resim yapıyor" dedi.

Resim öğretmeni olmak istediğini söyleyen Nazlı Deniz, ailesinin ve okuldaki arkadaşlarının resimlerini de yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Otizmli öğrencilerin bir alanda yetenekli olduğunu belirten Resim Öğretmeni Adil Şahin, Nazlı Deniz'in resimdeki yeteneğini fark ettiklerini, bir yıllık çalışmanın sonunda iyi bir sonuç aldıklarını, ilerleyen zamanlarda kendi resim atölyesini açabileceğini ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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