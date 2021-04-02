Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı - Son Dakika

Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı

02.04.2021 11:00
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı, System.String[]

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyünde yaşayan, daha önce otizmli oğlu için yaptığı 'Sen sabret oğlum Allah büyüktür' isimli beste ile herkesin takdirini toplayan Ercan Tuncer (50), bu kez de oğlu Sercan (6) için atık malzemelerle salıncak yaptı.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyünde yaşayan, daha önce otizmli oğlu için yaptığı 'Sen sabret oğlum Allah büyüktür' isimli beste ile herkesin takdirini toplayan Ercan Tuncer (50), bu kez de oğlu Sercan (6) için atık malzemelerle salıncak yaptı. Otizmli çocukların enerjilerini tüketmesi için spor yapması ve özel eğitim alması gerektiğini söyleyen Tuncer, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Bulunduğumuz yerde bu gibi imkanlara kavuşamıyoruz. Benim atık malzemelerle yaptığım salıncak onun sadece ağlama krizlerini önlüyor" dedi.

Arpaçay ilçesi Değirmen Köprü köyünde yaşayan çiftçi Ercan Tuncer, daha önce otizmli oğlu Sercan ve tüm otizmli çocuklar için  'Sen sabret oğlum Allah büyüktür' isimli bir beste yaptı. Beste büyük beğeni toplarken, Tuncer şimdi de oğlu için Kars çöplüğünden topladığı atık malzemelerden salıncak yaptı. Köylerinde çocuklar için eğlence alanları olmaması nedeniyle oğlunun enerjisini atması için salıncağı evinin bahçesine kuran Ercan Tuncer, otizmli çocuklar için özel oyun alanları olduğunu duyduğunu ancak kendisinin böyle bir şey yapmasına imkanı olmadığını söyledi.

'ÇOCUĞUMUN EĞLENMESİ VE ENERJİSİNİ ATMASINI İSTEDİM'

Bugünün Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlatan Tuncer, "Otizmli bir çocuğum var ve kendi çabamla derme çatma da olsa çöpten bulduğum malzemelerle bir kaynakçının da desteği ile salıncak yaptım. Kars'a gitmiştim çöpten oturak buldum onu köye getirdim ve bunu çocuğumun istifade edebilmesi için nasıl yapabilirim dedim. Yaz olduğunda çocuğum hiç olmasa dışarıda ilgisini çeksin diye bunu yaptım. Evimizin önü toprak zemin ve oldukça da kötü. Onun için çocuk düştüğü zaman yaralanmaması için onlara özel bir zemin yapılır ve kaykay da konulursa çok iyi olur. Hiç olmazsa çocuğum okuldan, eğitimden döndükten sonra evimin bahçesinde eğlendireyim o da enerjisini atsın. Bulunduğumuz yerde bu gibi imkanlara kavuşamıyoruz. Benim atık malzemelerle yaptığım salıncak onun sadece ağlama krizlerini önlüyor" diye konuştu.

'EL BİRLİĞİ İLE MÜCADELE ETMELİYİZ'

Otizmli oğluna yazdığı türkünün haber olmasından sonra birçok destek telefonu aldığını ifade eden Tuncer, arayanların otizm konusunda bilgi verdiklerini söyledi. Tuncer, "Herkese çok teşekkür ediyorum. İmkanlarımız doğrultusunda neler yapıyoruz nasıl yaşıyoruz bunları da dile getirdik. Bu konular kapalı kalmamalı. Hepimizin el birliği ile mücadele etmesi gerekiyor. Bu çocuklarımızı topluma kazandırmamız lazım. Yarın biz olmadıktan sonra bunların halleri ne olacak. Onun için şimdiden bir önlemini alalım ki yarın da 'eyvah' etmeyelim" dedi.

Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı
Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı

Arpaçay, Otizm, Mevla, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otizmli oğlu için atık malzemelerden salıncak yaptı - Son Dakika


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