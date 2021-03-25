ANTALYA Otizmli oğluna bakmak için izin kullanan ebeye, amirinden hakaret iddiası - Son Dakika

Otizmli oğluna bakmak için izin kullanan ebeye, amirinden hakaret iddiası

ANTALYA'da kendisine zarar veren otizmli oğlu Eymen'e (9) bakmak için aldığı 5 aylık refakat izninin ardından görev aldığı filyasyon ekibindeki çalışmanın eşit dağıtılmasını isteyince, iddiaya göre amirinin hakaretine uğradı. Minaz, kendisine, 'Kes sesini, geri zekalı' dediğini öne sürdüğü amiri hakkında şikayetçi oldu.

Aksu ilçesinde yaşayan Serpil ile Selim Minaz çiftinin en küçük çocuğu Eymen, otizmli dünyaya geldi. Aksu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde ebe olarak görev yapan Serpil Minaz, bakıma muhtaç oğluna bakmak için nöbet muafiyeti ve izin haklarını kullanmaya başladı. Geçen sene Eymen'in kendisine zarar vermesi üzerine Minaz, yasal hakkı olan 5 aylık ücretli refakat iznini kullandı.

İzinden dönen Minaz, iddiaya göre, 'Zaten nöbet tutmuyor, izin kullanıyor' denilerek ilçenin uzak noktalarındaki filyasyon görevlerine gönderilmeye başlandı. Minaz, duruma itiraz ederek, amirinden sayısal ve bölgesel dağılımın eşit yapılmasını istedi. Bunun üzerine amiri iddiaya göre başka bir çalışanın yanında Minaz'a 'Kes sesini gerizekalı' diyerek odasından kovdu. Bunun üzerine Serpil Minaz, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve savcılığa giderek amiri hakkında şikayette bulundu. Ancak şahitler dinlenmeden idari soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilince Minaz bu kez Antalya Valiliği'ne itirazda bulundu. Valiliğin 'tekrar soruşturulsun' yazısına rağmen henüz yeni bir soruşturma başlatılmadı.

Serpil Minaz'ın eşi Selim Minaz, amir hakkında hakaret davası açtıklarını belirterek, 'Eşim devlet memuru, otizmli oğlumuz nedeniyle kullandığı yasal hakları ve izinleri var. Bu izinler amirini rahatsız etmiş. Eşim de gün içerisinde daha çok görev verilme, daha çok filyasyona gönderilme gibi durumla karşılaşınca eşitlik talep etti. Bu talep üzerine amiri odasına çağırıp, 'Kes sesini, gerizekalı' diyerek hakaret ediyor. Biz bu konuyla ilgili hem adli, hem idari yerlere başvuru yaptık" dedi.