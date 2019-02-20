Son Dakika Haberleri: Otizmli Oğluyla Birlikte Alevler Arasından Çıktı

Otizmli Oğluyla Birlikte Alevler Arasından Çıktı

5 dakika önce

RİZE'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu evde yangın çıktı.

Otizmli Oğluyla Birlikte Alevler Arasından Çıktı, System.String[]
RİZE'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Yagında, evde bulunan Sema Delibalta, otizmli oğlu Lokman Delibalta'yı (9) alarak evden çıkmayı başardı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında evde hasar oluştu. 

Saat 11.00 sıralarında, Piriçelebi Mahallesi'ndeki Müze-1 Apartman'ının 2'nci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Evde bulunan Sema Delibalta, otizmli oğlu Lokman Delibalta'yı alarak evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında, evde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:38 Kaynak: DHA

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