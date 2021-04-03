Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı - Son Dakika

Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı

03.04.2021 11:30
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte, 8'inci sınıf öğrencisi Üveys Balmış (14), Demirören Haber Ajansı muhabiri oldu.

DİYARBAKIR'da, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte, 8'inci sınıf öğrencisi Üveys Balmış (14), Demirören Haber Ajansı muhabiri oldu. Kamera karşısına geçen Balmış, eğitim aldığı otizm merkezinin müdürü Süleyman Bayram ile röportaj gerçekleştirdi. Balmış'ın performansı kadar röportajında verilen mesajlar da dikkat çekti.

Diyarbakır'da, otizmli torunu için istediği düzeyde okul bulamayınca yeni eğitim kurumu kuran ve ekonomik durumu iyi olmayan otizmli öğrencilerin ücretsiz eğitim almasını sağlayan iş insanı Yılmaz Elaldı, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde etkinlik düzenledi. 'Gözlerini kaçırma benden', 'Oyuncakları değil sizi seviyorum', 'Dünya bile sallanırken benim sallanmam mı problem', 'Onlar dönerken sorun yok benim izlemem mi problem', 'Davranışlarımla iletişime geçerim dumandan daha kolay', 'Tehlikeli sularda değil parmak ucunda yürürüm' ve 'Size değil adıma tepkim' sloganlarının yazılı olduğu tişörtleri giyen otizmli bireyler, bando eşliğinde şarkılar söyleyip, dans etti.

MİKROFONU ALDI, 'OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NÜ ANLATTI

Etkinlik sırasında 8'inci sınıf öğrencisi Üveys Balmış, muhabir olmak istediğini söyleyerek, Demirören Haber Ajansı mikrofonunu eline alıp, röportaj gerçekleştirdi. Balmış, "Evet sayın seyirciler, şu an kameralar karşısındayım. Burada '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' kutlanıyor. Biz de kutluyoruz" dedi. Balmış, daha sonra eğitim aldığı otizm merkezinin müdürü Süleyman Bayram'a mikrofonu uzatarak, sorular sordu. Balmış ile röportajında, otizmli bireylerin karşılaştığı sorunlara değinen Süleyman Bayram, kamusal alanlarda otizmli çocukları şikayet edenler olduğuna dikkat çekip, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar hayatımızın her alanında bizlerle birlikte. Biz bugün bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Otizmli çocuklarla restoranlardai alışveriş merkezlerinde, toplu taşımalarda karşılaşıyoruz hatta komşumuz da oluyorlar. Bizim burada yapmak istediğimiz vurgu şu; çok fazla şikayet alıyoruz. Komşusu otizmli çocuk, diye rahatsız olup, şikayet edenler, restoranda yemek yemeye gelen otizmli bireyi şikayet edenler var. Biz istiyoruz ki bu çocukların hayatımızın her alanında olduğu bilinsin ve onlara karşı duyarlı olalım. Onlar bizden biri, onlar farklı kişiler değil. Onları sevelim, sayalım ve değer verelim."

OTİZMLİ TORUNUYLA FARKINDALIK OLUŞTURDU

Etkinliği düzenleyen iş insan Yılmaz Elaldı da torunu ve onun gibi olan diğer özel çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediğini belirterek, "İnsanların bilgilenmesi için biz de burada güzel bir etkinlik yapmaya çalıştık. Benim torunum da bu etkinlikte, onun gibi diğer özel çocuklarımızla birlikte farkındalık oluşturarak dikkat çekmek istiyoruz. Otizmin bir hastalık olmadığını, otizmin ilgi ve eğitimle düzelebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu okulu açmadan önce otizmli bireylerin bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Şimdi üzerime düşen görev bilinciyle elimden geleni yapmaya gayret ediyorum" dedi.

Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı
Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otizmli öğrenci, DHA mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı - Son Dakika


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