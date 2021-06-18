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Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu - Son Dakika

Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu

18.06.2021 10:17

Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu Aksaray'da 2019 yılında otizmli öğrenci ve velileri ile diğer öğrenci velileri arasında yaşanan tartışmada otizmli öğrenci velileri ile bir araya gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu mahalle muhtarı ve otizmli öğrenci...

Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu

AKSARAY - Aksaray'da 2019 yılında otizmli öğrenci ve velileri ile diğer öğrenci velileri arasında yaşanan tartışmada otizmli öğrenci velileri ile bir araya gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu mahalle muhtarı ve otizmli öğrenci velileri arasında olan küslüğü ortadan kaldırdı.

Aksaray'da özel eğitim okulunda 2019 yılında otizmli öğrenci ve velileri ile mahalle muhtarı ve diğer öğrenci velileri arasında yaşanan tartışma sonrası yaşanan küslük Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun girişimleriyle son buldu. Vali Aydoğdu, küslük yaşanan özel çocuk sahibi anneler ve mahalle muhtarı Şükrü Genç ile bir araya gelerek yaşanan küslük yerine birlik beraberlik olması gerektiğini belirterek kırgınlığı ortadan kaldırdı.

"Muhtarımız hanımefendilerden özür diledi"

Engelliler Derneğinde gerçekleştirilen ve Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu toplantıda Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu çocuklar üzerinden çatışma yaşanmaması gerektiğini söyledi. Ortadaki küslüğün kaldırıldığını ve birlik ve beraberlik içinde her alanda mücadele edileceğini ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, "Biliyorsunuz 2019 yılında Aksaray'da özel eğitim okulumuzla ilgili hiç birimizin istemediği bir hadise yaşanmıştı. Ondan dolayı o zamanın dernek yöneticileri ve mahalle muhtarı arasında ufak bir tatsızlık olmuştu. Bugün burada Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal bu işin alt yapısını oluşturdu. Muhtarımız, dernek başkanımız, milli eğitim müdürümüz ile bir araya geldik. Muhtarımız getirdiği gülleri hanımefendilere verdi, teşekkür ediyorum kendisine. Hanımefendilerden özür diledi. Hanımefendiler de sağ olsunlar yüce gönüllülük gösterdiler ve şu karara vardık. Konu çocuklarımız ise biz her zaman bir araya geleceğiz. Hiçbir zaman çocuklarımız üzerinden birbirimizle duygusal anlamda bir çatışmaya girmeyeceğiz. Bugün burada yaşananlar beni gerçekten çok mutlu etti. Aksaray'da zaten pozitif hava, bir güzellik var. Biz el birliğiyle sokaktaki vatandaştan en yukarıya kadar birlik beraberlik içerisinde Aksaray'ın güzelliklerini, değerlerini ortaya koymaya, yüceltmeye devam edeceğiz" dedi.

Aksaray'a yeni özel eğitim okulu ve 100 özel eğitim öğretmeni

Özel çocukların gelişimi için Aksaray'a yeni okul projesi yapıldığını ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, "Özel eğitim anaokulumuz var 2 tane, 1 tanesini daha yapıyoruz. İhalesine çıkılmak üzere. Arsa tahsisini yaptık. Özel eğitim anaokulunun Aksaray'da üçüncüsünü açıyoruz. Türkiye genelinde Aksaray bu anlamda çok ilerde bir il. Aynı zamanda bu yıl bitmeden de özel okulumuzun ihalesine çıkacağız. Bütün fizibilite çalışmaları, proje çalışmaları tamamlandı. Arsa tahsisleri yapıldı. Birine 15 gün içinde çıkacağız, diğerine de özel proje olduğu için, hobi bahçeleri, dinlenme salonları, yani bir anne baba çocuğunu o okula getirip akşam o okuldan çıktığında dinlenmiş olacak. Seramız, oyun salonlarımız, spor salonlarımız olacak. Bakanlığa gönderdik, onay geldiği zaman o okulumuzun da ihalesine çıkacağız. Bu anlamda geçen yıl sadece Aksaray'a 100 özel eğitim öğretmeni geldi. Bu yıl da çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bütün öğretmen ihtiyaçlarını da bakanlığımızla koordineli halde gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Tüm savaşım oğlum ve oğlum gibi çocuklar için"

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı ve otizmli çocuk annesi Cennet İnceöz ise, "Biz çocuklarımız için mücadele ediyoruz. Onların eğitim hakkı için bütün mücadelemiz. Ben sadece dernek başkanı değilim. Aynı zamanda otizmli bir çocuk annesiyim. Engelli bir çocuk annesiyim. Tüm savaşım, mücadelem oğlum için ve oğlum gibi olan çocuklar için. Bu savaşta hani kırdık, kırıldık ama önemli olan Aksaray. Yani keşke bunlar hiç yaşanmasaydı ama iyi şeylere de vesile olduğunu düşünüyorum. Okullarımız böyle düzen gidecekti. Valim siz gelmeseydiniz, bu olaylar yaşanmasaydı o okulumuz o düzen gidecekti" diye konuştu.

Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu
Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu
Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu
Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu
Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu
Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu
Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu
Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu
Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu

milli eğitim bakanlığı, Hamza Aydoğdu, Ömer Kartal, Aksaray, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Otizmli öğrencilerin velileriyle muhtar arasındaki küslük son buldu - Son Dakika


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