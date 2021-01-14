Otizmli öğrenciler için okulun bahçesinde sera ve kümes yaptılar - Son Dakika
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Otizmli öğrenciler için okulun bahçesinde sera ve kümes yaptılar

Otizmli öğrenciler için okulun bahçesinde sera ve kümes yaptılar

14.01.2021 08:47

DÜZCE'de, otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulunda öğretmenler, öğrencilerin daha rahat rehabilite olmasını sağlamak için pandemi döneminde okul bahçesine kümes ile sera kurdu.

DÜZCE'de, otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulunda öğretmenler, öğrencilerin daha rahat rehabilite olmasını sağlamak için pandemi döneminde okul bahçesine kümes ile sera kurdu.

Metek Mahallesi'nde bulunan otizm, spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitim gördüğü Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, pandemi dönemini değerlendirmek ve öğrencilerin daha rahat rehabilite edilmesini sağlamak amacıyla okul bahçesine; içinde bıldırcın, horoz, tavuk, sülün ve tavşanların bulunduğu kümes ile çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştirilebileceği sera kurdu. Okula zaman zaman gelen öğrenciler hayvanları beslerken, aynı zamanda öğretmenleri ile serada toprağı, sebze ve meyve dikimine hazırlıyor.

Özel eğitim öğretmeni Mehmet Ali Yıldırım, öğrenciler için nefes alacakları bir ortam oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Biz pandemi sürecini verimli geçirmek adına öğretmen arkadaşlarımızla birlikte neler yapabiliriz diye düşündük. Sonuç olarak bu iki projeyi okulumuza kazandırdık. Birisi sera arkadaşlarımızla birlikte ürün yetiştirmek için hazırlık yapıyoruz. Diğeri ise hayvanat bahçesi olarak adlandırdığımız kısım. Bu kısmı da öğretmen arkadaşlarımızın, bağışçıların takviyeleri ile hayvan alıp hayata geçirdik. Bizim amacımız okullar açıldığı zaman öğrencilerimize nefes alabilecek ortamlar oluşturmak" dedi.

Özel eğitim öğretmeni Beste Oktav ise okulda orta ve ağır düzeyde otizm, spektrum bozukluğu olan öğrenciler olduğunu belirterek, "Onlara eğitim veriyoruz. Uzaktan eğitim döneminde evlerine gittik, veli ziyaretleri yaptık, canlı derslerimiz oldu. Fakat çocuklar evde oldukları için bu dönemde çok sıkıldılar. Bu sebeple sera ve atölyeler yapmaya karar verdik. Sadece online ders yapmak yerine öğretmenler olarak fedakarlık yaparak hem online dersleri uzaktan ilerletirken hem de buraya gelerek bu alanları oluşturduk. Hayvan bakım atölyesine hayvanları dersin dışında da göstereceğiz. Örneğin derste bir tavuğun nasıl ses çıkardığını öğretmemizin yanı sıra canlı canlı o sesi dinleteceğiz. Aynı zamanda hayvan sevgisi kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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