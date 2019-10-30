Otizmli öğrenciler için özel yazı fontu

Portekiz'deki bir üniversitede grafik tasarım konusunda yüksek lisans yapan 27 yaşındaki İzmirli Efecan Serin, otizmliler için özel yazı fontu geliştirdi.

Efecan Serin, Dokuz Eylül (DEÜ) Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra Portekiz'deki Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha Üniversitesi'nde grafik tasarım ve illüstrasyon konusunda yüksek lisans yapmaya başladı.

Tezini de bu anlamda illüstrasyon konusunda yapmayı planlayan Serin, İzmir'de otobüste çok güzel çizimler yapan zihinsel engelli bir genç ile tanıştıktan sonra engellilerin sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapmaya karar verdi.

Okumada güçlük çeken otizimlilerin birbirine benzeyen (o-a, d-b, p-q gibi) harfleri birbirinden ayırt edemediğinden yola çıkan Serin, yazı fontu geliştirdi. Serin, yüksek lisans tezi olarak kabul edilen çalışmasını Türkiye'de de hayata geçirmek istiyor.

"Yazı tasarımını otizmlilerin kullanımına açmak istiyoruz"

Efecan Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenme güçlüğü çeken otizmli öğrencilerin, okumayı öğrenme sürecinin 5 yılı bulabildiğini, bu çalışmayla bunu aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yazı fontunda harflerin benzerliklerini azalttıklarını kaydeden Serin, şöyle dedi:

"Genel olarak benzer harfler üzerindeki benzerlikleri azalttık. Bunları birbirinden farklı tasarladık. Bu sayede öğrenciler daha az okuma hatası yapsın istedik. Bunu da öğretmenlerin kullandığı metotlardan yaralanarak gerçekleştirdik. Yazı tasarımını bir şekilde söz konusu bireylerin kullanımına açmak istiyoruz ve bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili öğretmenler ve üniversite hocalarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Bunu bir şekilde eğitim sistemine yerleştirmek istiyoruz. Hem öğrenciler hem öğretmenler için iyi olacağını düşünüyoruz."

Yazı fontunu bilgisayar ortamında kullanmayı planladıklarını ifade eden Efecan Serin, şöyle dedi:

"Biz bunu bir bilgisayar programına çevirmek istiyoruz. Çünkü bilgisayarda kullanılırsa daha kolay olacaktır. Zaten otizmli bireyler bilgisayar destekli eğitimde daha rahat öğreniyorlar. Bu font da işin içine girince süre daha da aşağı çekilecektir. Bu font 16 versiyondan oluşuyor. Bunlardan 7 versiyonu Türk alfabesi için tasarladık. O yüzden bu projenin hem Türkiye'de hem de Portekiz'de ilerlemesini istiyorum. Bu nedenden ötürü de hala gerekli yerlerle görüşmelerimi sürdürüyorum."