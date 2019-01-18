Otizmli Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

Amasya'da, Lokman Hekim İşitme Engelliler Ortaokulu bünyesinde eğitim gören otizmli öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Amasya'da, Lokman Hekim İşitme Engelliler Ortaokulu bünyesinde eğitim gören otizmli öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.



Otizmli 30 öğrenciye karne veren okul müdürü Yusuf Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel öğrencilerin eğitimine özen gösterdiklerini, her konuda yardımcıları olmaya çalıştıklarını söyledi.



Otizmli öğrencilerin eğitiminde büyük yol kat ettiklerinin altını çizen Koçak, "Bugün okulumuzda eğitim gören 30 otizmli çocuğumuz karne almanın sevincini yaşıyor. Çocuklarımız dönem boyunca akademik, sosyal ve dil becerileri konularında büyük yol kat ederek, başarı göstermişlerdir. Bizler de okul personeli olarak öğrenci ve ailelerinin bu sevinçlerini paylaşıyor, onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

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