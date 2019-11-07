Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda velilerin okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmesi ve velilerin yuhalanması iddialarıyla ilgili Aksaray Valiliği soruşturma başlatırken, otizmli öğrenciler okullarında kalmak istiyor.

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda iddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu olay ise büyük tepkiye neden oldu. Otizmli çocukların velileri bugün de okula gelerek yaşananlara tepki gösterdi. Bazı veliler ağlayarak sınıflara girdi. Polis ekipleri de okulda geniş güvenlik önlemleri aldı. Otizmli çocuklarının okulda ve diğer öğrenci velileri tarafından istenmediğini belirten veliler, okulda otizmli yazısının da kaldırıldığını iddia etti.

Okul çıkışında veliler otizmli özel çocuklarını okuldan alırken otizmli bir öğrenci okulda kalmak istediği söyledi.

Otizmli 4. sınıf öğrencisi Kerim Muhammet Oruç, "Herkesin burada kalması gerekiyor. Burası kaynaştırma okulu. 4'e gidiyorum. Kaynaştırma öğrencisiyim, özel eğitim" dedi.

(Yasin Can/İHA)