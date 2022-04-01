Otizmli öğrenciler süs eşyaları tasarlayarak el becerilerini geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmli öğrenciler süs eşyaları tasarlayarak el becerilerini geliştiriyor

01.04.2022 11:55

Düzce'de okul bünyesindeki atölyede ahşap, boncuk, boya gibi malzemelerle süs eşyası tasarlayan otizimli öğrenciler, hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Düzce'de okul bünyesindeki atölyede ahşap, boncuk, boya gibi malzemelerle süs eşyası tasarlayan otizimli öğrenciler, hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Kentte hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan ve otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda görevli öğretmenler, otizmli öğrenciler için geçen yıl el becerileri atölyesi kurdu.

Atölyede yaşları 11-20 arasında değişen 40 otizmli öğrenci, süs eşyası tasarlayarak el becerilerini geliştirmenin yanı sıra arkadaşlarıyla iletişim kuruyor, sosyalleşiyor.

Otizimli öğrencilerin yaptığı eşyaların kermeslerde satışından elde edilen gelirle de atölyenin ihtiyaçları karşılanıyor.

"Çocukların başarma hazzını yaşamalarını istiyoruz"

El becerileri öğretmeni Taner Koca, AA muhabirine, otizimli öğrencilerin becerilerini geliştirecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Koca, atölye faaliyetleriyle öğrencilere disiplin kazandırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz öncelikle atölye kurallarına uyumayı öğreniyor. Çocuklarımızın ait olma, takdir edilme, sevilme, başarabilme duygularını kazanma ihtiyacı oluyor. Burada yaptıkları ürünlerle bizden aldıkları bir tebrik sözcüğüyle bile o duyguya ulaşmış oluyorlar. Bizler de bunu gördüğümüzde en büyük hazzı yaşıyoruz. 'Nasıl olmuş hocam?' diye bize sorduklarında, 'Çok güzel olmuş, eline sağlık.' gibi cümlelerle karşılık verdiğimizde yüzlerindeki o tebessüm bize yetiyor."

Öğrencilerin el becerilerinin zaman içinde gelişme gösterdiğini aktaran Koca, "Tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizin düzeyine göre, kas yapılarına göre seçiyoruz. İlk geldikleri zaman sadece tahta zımparalarken şu an zımpara attıkları tahtaları delip bunları cilalıyorlar. Kullanış amacına göre mumluk veya servis sehpası haline getirebiliyorlar." dedi.

Koca, öğrencilerin atölyede olmaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Gerek atölye ortamı gerekse diğer etkinlik kısımları onlar için çok farklı alanlar. Farklı deneyimler, dolayısıyla gündelik rutinin dışına çıkıyorlar. Diğer derslerin yanı sıra burada haftada 8 saat farklı el becerilerini geliştiriyorlar. Bizim için ürün olan şeyler onlar için farklı yaşam becerisi. Bu beceriyi elde ederken de büyük keyif alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Otizmli öğrenciler süs eşyaları tasarlayarak el becerilerini geliştiriyor
Otizmli öğrenciler süs eşyaları tasarlayarak el becerilerini geliştiriyor
Otizmli öğrenciler süs eşyaları tasarlayarak el becerilerini geliştiriyor

YORUMLAR
500
Hırsızlar çaldıkları eşyaları yükleyip kaçarken suçüstü yakalandı Hırsızlar çaldıkları eşyaları yükleyip kaçarken suçüstü yakalandı Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otizmli öğrenciler süs eşyaları tasarlayarak el becerilerini geliştiriyor - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Otizmli öğrenciler süs eşyaları tasarlayarak el becerilerini geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement