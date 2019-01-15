Otizmli Öğrencilerden Antrenman Öncesi Anlamlı Ziyaret
1 saat önce
Otizmli öğrenciler BB Erzurumspor antrenmanını izlediler.
Otizmli öğrenciler BB Erzurumspor
antrenmanını izlediler. Horasan Fatih
İlk ve Ortaokulu otizmli öğrencileri, Okul Müdürü Selçuk
Deringöl ve öğretmenleri ile birlikte bugün antrenman öncesi Teknik Direktör Mehmet Özdilek
, Sportif Direktör Zafer Demir
, ve futbolcuları ziyaret ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrenciler daha sonra, takıma, 'Biz inandık, sizde inanın' yazılı mesajla destek vererek, başarı dileklerini ilettiler. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
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