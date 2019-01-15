Son Dakika Haberleri: Otizmli Öğrencilerden Antrenman Öncesi Anlamlı Ziyaret

Otizmli Öğrencilerden Antrenman Öncesi Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

Otizmli öğrenciler BB Erzurumspor antrenmanını izlediler.

Otizmli Öğrencilerden Antrenman Öncesi Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Otizmli öğrenciler BB Erzurumspor antrenmanını izlediler.

Horasan Fatih İlk ve Ortaokulu otizmli öğrencileri, Okul Müdürü Selçuk Deringöl ve öğretmenleri ile birlikte bugün antrenman öncesi Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Sportif Direktör Zafer Demir, ve futbolcuları ziyaret ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenciler daha sonra, takıma, 'Biz inandık, sizde inanın' yazılı mesajla destek vererek, başarı dileklerini ilettiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Okul Müdürü, Fatih, Horasan, Güncel
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