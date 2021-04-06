Otizmli öğrencilerden Başkan Biçer'e maske sürprizi - Son Dakika

Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu'nda öğrenim gören otizmli öğrenciler, Belediye Başkanı Adil Biçer'e kendi ürettikleri maskeleri hediye etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu'nun öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul ederek, onlarla konuşma fırsatı bulduklarını ifade etti. Başkan Biçer, "Özel öğrencilerimizin hayatlarını bağımsız ya da başkalarına en az düzeyde bağımlı olarak sürdürebilen bireyler olmalarını sağlayan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Pandemi sürecinde her gün kullandığımız maskelerden üreterek bizlere hediye olarak getiren öğrencilerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA