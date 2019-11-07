Son Dakika Haberleri: Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma (2)
Son Dakika Güncel Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma (2)

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma (2)

7 saat önce

BAKANLIKTAN AÇIKLAMAMilli Eğitim Bakanlığı, Asaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma (2), System.String[]

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, Asaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " 'Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı' başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili Bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme- soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak, okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim- öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:28 Kaynak: DHA
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