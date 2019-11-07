Son Dakika Haberleri: Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika Güncel Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerin yuhalanması ile ilgili soruşturma başlattı.

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerin yuhalanması ile ilgili soruşturma başlattı.


Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda velilerin otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ve okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. Söz konusu iddialara yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı' başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili Bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme-soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak, okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor
(Özel) Avcılar'da okulda yaşanan dehşet anları kamerada Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]