Otizmli öğrenciye hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen salıverildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehit Mustafa Başkuş İlkokulunda otizmli bir öğrencinin ailesi, çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla sınıf öğretmeni ve Türk- Eğitim-Sen Şube Başkanı A.T.Ş. hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ailesi, otizmli çocukları ile öğretmeni arasındaki iddialara ilişkin ses kayıtlarını da savcılığa sundu.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bu arada, A.T.Ş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başka bir okulda görevlendirildi.