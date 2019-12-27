Otizmli öğrenciye hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen salıverildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otizmli öğrenciye hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen salıverildi - Son Dakika

Otizmli öğrenciye hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen salıverildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otizmli öğrenciye hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen salıverildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehit Mustafa Başkuş İlkokulunda otizmli bir öğrencinin ailesi, çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla sınıf öğretmeni ve Türk- Eğitim-Sen Şube Başkanı A.T.Ş. hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ailesi, otizmli çocukları ile öğretmeni arasındaki iddialara ilişkin ses kayıtlarını da savcılığa sundu.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bu arada, A.T.Ş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başka bir okulda görevlendirildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Takipçisine küfürlü cevap veren Damla Ersubaşı: Sabrımın sonunda geldi
İstanbul'da park halindeki TIR çalındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Son Dakika Haberleri
23:31 Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 (DRONE) - Son Dakika
23:30 SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
23:30 Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-1 - Son Dakika
23:30 Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı - Son Dakika
23:30 "Hakemlerin birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm" - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:33:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otizmli öğrenciye hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen salıverildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]