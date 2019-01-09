Son Dakika Haberleri: Otizmli Öğrenciye Sınıfta Öğretmen Şiddetine Suç Duyurusu (2)

Otizmli Öğrenciye Sınıfta Öğretmen Şiddetine Suç Duyurusu (2)

32 dakika önce

Otizmli öğrenciye sınıfta öğretmen şiddetine suç duyurusu (2)ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDIAnkara'da otizmli M.F.D.'ye sınıfta şiddet uyguladığı iddia edilen Dumlupınar İlkokulu'nda görevli öğretmen Y.İ. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Otizmli Öğrenciye Sınıfta Öğretmen Şiddetine Suç Duyurusu (2), System.String[]
Otizmli öğrenciye sınıfta öğretmen şiddetine suç duyurusu (2)

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Ankara'da otizmli M.F.D.'ye sınıfta şiddet uyguladığı iddia edilen Dumlupınar İlkokulu'nda görevli öğretmen Y.İ. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğretmen Y.İ., açığa alındı.

ÖĞRETMEN ANNEDEN TEPKİ

Öğrencinin öğretmen annesi Pınar Doğan D. okulun önünde açıklama yaptı. Pınar Doğan D., oğlunun 5 yıldır otizmli, son 3 yıldır da epilepsi hastası olduğunu söyleyerek, "Epilepsi nedeniyle arada baygınlık geçiriyor. Çocuğumu gözümden sakınıyorum, babasının sakalı değecek diye içim gidiyor benim. Ben çocuğumu sevmeye kıyamıyorum, öğretmeni çocuğa bağırıyor, sandalye fırlatıyor. Eşimle hukuki yollara başvurduk. Okula da dilekçe verdik. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öğretmenin çocuklara sürekli şiddet uyguladığını, morlukları kapatmak için fondöten sürdüğünü iddia eden Pınar Doğan D., "Okuldan dönene kadar şişlikler ve morluklar biraz gidiyormuş. Ufak tefek morluklar görüp sorduğumuzda 'Çocuk hareketli olduğu için bir yerlere çarpmıştır' diyormuş. Biz yargının öğretmene gereken cezayı vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Öğretmenin açığa alındığını ifade eden Pınar Doğan D., "Bakanlığımızdan en kısa zamanda oğlumuz için bir sınıf, iyi bir öğretmen istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Annenin açıklaması

-Başka bir öğrenci velisi ile röp.

-Okuldan detaylar

Haber-Kamera:  Selen YALAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

Pınar, Dumlupınar, Güncel
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