Otizmli Öğrenciye Sınıfta Öğretmen Şiddetine Suç Duyurusu (3)
53 dakika önce
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMAMilli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da ilkokulda epilepsi hastası otizmli M.F.D. (8) adlı erkek öğrenciye şiddet uygulandığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında öğretmenin açığa alındığını duyurdu.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
'da ilkokulda epilepsi hastası otizmli M.F.D. (8) adlı erkek öğrenciye şiddet uygulandığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında öğretmenin açığa alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bugün, Ankara'da bir okulumuzda özel eğitim kapsamındaki öğrencimize öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin medyaya yansıyan görüntü ve haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Konuyla ilgili Bakanlık müfettişlerimiz tarafından soruşturma başlatılmış olup, söz konusu öğretmen görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:50 Kaynak: DHA
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