Otizmli öğrenciyi sınıfına kabul eden öğretmene sürpriz kutlama

Adana'da 11 yaşındaki otizmli Yağmur Emek'i sınıfına alarak diğer öğrencilerle kaynaşmasını sağlayan ve onu çocuğu gibi seven sınıf öğretmeni Ümmübahar Arı'ya sürpriz bir Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı.

Otizmli Yağmur'un anne ve babasıyla öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikte 8 yıllık sınıf öğretmeni Ümmübahar Arı, Şakirpaşa Milli Mensucat İlkokulu bahçesinde çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra Ümmübahar Arı, okulun çok amaçlı salonunda kendisi için hazırlanmış pastayı kesti, ardından öğrencilerin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Otizmli Yağmur da öğretmeni için şarkılar söyledi, onun elinden pasta yedi.

Hazırlanan kutlama programının kendisi için çok büyük sürpriz olduğunu ifade eden Ümmübahar Arı, hayatı boyunca unutamayacağı bir Öğretmenler Günü yaşadığını söyledi.

Öğretmenlik hayatı boyunca ilk kez otizmli bir öğrencisi olduğunu kaydeden Arı, "Yağmur, bence bu hayattaki en güzel şans oldu benim için. Yeryüzünde bir melekle tanışmış gibi hissediyorum. Öğrencilerim için de farklı bir deneyim oldu. Yağmur'u o kadar büyük bir sevgi ve ilgiyle kabul ettiler ki inanamadım. Bugün yapılan bu program da beni ayrıca mutlu etti ve duygulandırdı." diye konuştu.

Yağmur ilk geldiğinde ona nasıl davranacağını bilemediğini ifade eden Arı, ilk teneffüste hemen otizmli birine nasıl yaklaşılmasıyla ilgili internetten araştırmalar yaptığını anlattı.

Otizmle ilgili kitaplar okuduğunu, filmler izlediğini belirten Arı, Yağmur'un kendisi ve öğrencileri için çok büyük bir hediye olduğunu söyledi.

Yağmur'un annesi Aysel Emek de 3 çocuğundan biri olan Yağmur'a 1,5 yaşında otizm teşhisi konduğunu kaydetti.

Yağmur'un bugüne kadar hiç kaynaştırma sınıfında eğitim almadığını dile getiren Emek, şöyle devam etti:

"Daha önce okul kurallarını öğrenmesi için özel alt sınıfta okudu. Ancak okuduğu okul, kendisini kaynaştırma sınıfı için uygun görmedi. Biz de kızımızı Milli Mensucat İlkokuluna getirdik. Ümmübahar hocam, kızımda takıntılar ve sıkıntılar olmasına ve hiç otizmli öğrencisi olmamasına rağmen onu baş tacı etti ve sınıfına kabul etti. Onun sayesinde kızım birçok takıntısını ve sıkıntısını yenmeyi başardı."