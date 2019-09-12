Otizmli oğullarıyla dalga geçilince yaşamları alt üst oldu

MANİSA'nın Yunusemre
ilçesinde, 3 çocuklarından biri olan otizmli Samet Ege
(7) ile arkadaşlarının dalga geçmesi nedeniyle 4 yıldır yaşadıkları evlerini başka bir mahalleye taşımak zorunda kalan Emine (26)- Emin (34) Güllübaş çifti, maddi olarak zor durumda kaldıklarını belirterek yardım istedi. Evi taşırken ağır kaldırdığı için belinde kayma meydana gelen ve geçirdiği ameliyatın ardından 2 ay rapor verilen Emin Güllübaş, "Okullar açıldı. Biri anaokulu, diğeri ise ilkokula giden çocuğumuz var. Onların, okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılayamadık" dedi.
Keçiliköy Mahallesi'nde, 2 katlı bir binanın zemin katında yaşayan 3 çocuklu Güllübaş çiftinin yaşamı, doğuştan otizmli olan oğulları Samet Ege Güllübaş ile arkadaşlarının dalga geçmesi nedeniyle değişti. Arkadaşları dalga geçtiği için sokağa çıkmak istemeyen yüzde 80 engelli raporu bulunan Samet Ege, eve kapandı. Güllübaş çifti, oğullarıyla dalga geçen çocuklardan 4'ünün ailesiyle tartışırken, kendilerine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdükleri 1'i hakkında geçen 17 Mart'ta Manisa
2. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde dava açtı.
Güllübaş çifti yaşananların ardından, 3 ay önce Mesir Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın zemin katındaki, aylık 600 liraya kiraladıkları yeni bir eve taşındı. 4 yıldır yaşadıkları evlerinden taşınırken ağır yük kaldıran Emin Güllübaş'ın belinde kayma oldu. Beline platin takılan ve 2 ay süreyle rapor verilen Güllübaş, "Ameliyatım nedeniyle çalışamadığım için maaş alamadım. Rapor parası ise daha sonra yatırılacak. Eşim çocuklarla ilgilendiği için çalışamıyor. Yunusemre Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan otizmli oğlumuz için ödenen aylık 1300 lira evde bakım ücreti dışında başka da bir gelirimiz yok. Okullar açıldı. Biri anaokulu, diğeri ise ilkokula başlayan çocuğumuzun okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılayamadık" dedi.
Otizmli olan oğluyla dalga geçilmesi nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten Emin Güllübaş, "Oğlumun engelli olması bizim seçimimiz değil. Buradan sesleniyorum. Yardım etmeyenler, destek olmayanlar engel de olmasınlar. Evimizi taşıyıp, o mahalleden uzaklaştık. Otizmli oğlumun evde spor
yapabilmesi için yürüyüş bandı ve çeşitli spor aletleri yerleştirdik. Bahçede de onun için vakit geçirebileceği, yazı tahtası, sinirlendiğinde stresini atması için kum torbası ve salıncağın bulunduğu bir ortam yarattık" dedi.
Emine Güllübaş da eşinin yeni ameliyat olduğunu belirterek, "Bu nedenle maddi yönden zor durumdayız. Tek başımıza bu zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyorum. Oğlumun durumu belli. Tüm hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.