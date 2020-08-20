Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için "ilk 800 bin şartı"nın kaldırılmasını istiyor - Son Dakika

Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için "ilk 800 bin şartı"nın kaldırılmasını istiyor

Müzik ve sahne sanatları lisesi mezunu otizmli Onur Önder, müzik öğretmenliği bölümüne girebilmek için yetenek sınavına ek olarak getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 800 bine girme şartının engelliler açısından kaldırılması amacıyla başvuru yaptı.

Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için

Müzik ve sahne sanatları lisesi mezunu otizmli Onur Önder, müzik öğretmenliği bölümüne girebilmek için yetenek sınavına ek olarak getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 800 bine girme şartının engelliler açısından kaldırılması amacıyla başvuru yaptı.

Narlıdere'de yaşayan 19 yaşındaki Önder'e 4 yaşındayken otizm teşhisi kondu.

Doktorlar Önder'in ailesine çocuklarının sanatla uğraşmasını önerdi. Çocuklarının müziğe ilgisi olduğunu fark eden aile, yapılan kontroller sonucunda Onur'un "absolut (kusursuz) kulağa" sahip olduğunu öğrendi.

Ailesinin desteğiyle küçük yaştan itibaren hem müzik hem de özel eğitim alan Onur Önder, ortaokul döneminde girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi sınavında başarılı oldu.

Liseden mezun olan Önder, müzik öğretmeni olarak kendisi gibi çocuklara müziği sevdirme hayaliyle eğitim fakültesine girmek için çalışmaya başladı.

Bu yıl YKS'ye giren ve Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 139 puan alan Önder, YÖK'ün özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerine giriş için TYT'de ilk 800 bine girme şartının engelliler için uygulanmamasını istiyor.

Bu konuda YÖK'e başvuru yapan Onur Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her otizmli bireyin bir mucize olduğuna inandığını, bu madenin işlenmesi gerektiğini, kendisini de bu konuda sorumlu hissettiğini söyledi.

Müziğin yaşantısında çok önemli bir yerinin bulunduğunu, müzikle ilgilenirken farklı bir insan olduğunu aktaran Önder, "Hiç vazgeçmedim, ailemin destekleriyle bugüne geldim. Küçük yaşlardan bu yana kendime müzik öğretmeni olma hedefi koydum. Bu arzumu gerçekleştirecekken YÖK'ün yeni düzenlemesi geldi. Müzik öğretmeni olup benim gibi olan arkadaşlarımı hayata tekrar kazandırmak, eğitim vermek istiyorum." diye konuştu.

Anne Melike Önder ise engelli bir bireyin üniversite sınavında ilk 800 bin sıralamasına girmesinin imkansız olduğunu savundu.

Önder, şunları kaydetti:

"Oğlum isterse üniversite sınavından aldığı başarı puanı ile çok rahat bir şekilde konservatuvar eğitimine devam edebilir ama onun tek bir hedefi var o da müzik öğretmeni olmak. Bir anne olarak en büyük isteğim bu uygulamanın değiştirilmesi. Engelli olmaları onların öğretmen olmalarına engel değildir. Ne olur onlara engel olunmasın."

Oğlunun yaşadığı zorluklar karşısında hiç yılmadığını, müzikle hayata sıkı sıkı tutunduğunu dile getiren Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 enstrüman çalabiliyor. Kendisi gibi otizmli bireylere hep örnek oldu. Devlet konservatuvarından mezun olmayı başardı. Önder'in hayattaki en büyük isteği eğitim fakültesi müzik öğretmenliği bölümünden mezun olmak. Bu sayede kendisi gibi otizmli ve engelli bireylere müzik öğretmenliği yaparak onların da kendisi gibi güçlü olmasını istiyor."

Onur Önder, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için 'ilk 800 bin şartı'nın kaldırılmasını istiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu         
13:17
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor         
12:52
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek         
09:08
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor 2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor         
08:51
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu         
07:42
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu         
05:23
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu         
00:35
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 18:21:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otizmli Onur, müzik öğretmeni olmak için "ilk 800 bin şartı"nın kaldırılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei