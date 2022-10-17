Otizmli piyanist, azminin zaferini CSO sahnesinde kutlayacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora yapan, "müzikal deha" olarak literatüre giren otizmli piyanist Buğra Çankır, yarın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği konserde, solist olarak sahne alacak ve Bach'ın piyano konçertosunu seslendirecek.

Otizmli dünyaya gelen, ailesinin çabası ve özel eğitim yoluyla önemli bilgi ve beceriler elde eden Çankır, 10 yaşındayken California Üniversitesinin yaptığı "mutlak kulak" testinden en yüksek puanı aldı.

Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneği 2007'de Wisconsin Medical Society tarafından tescil edilen Çankır, "müzikal deha" olarak literatüre girdi.

Otizmin getirdiği öğrenme güçlüklerine rağmen formel müzik eğitimi alan Çankır, Dünya Engelliler Piyano Yarışması'nda 2 kez finale kalarak, Türkiye'ye bronz madalya getirdi.

Bu başarıların ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora eğitimi de almaya başlayan Buğra Çankır, yarın ilk kez bir konçerto seslendirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

CSO Ada Ankara Mavi Salon'daki konserde Çankır'a, CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası eşlik edecek. Genç sanatçı, Bach'ın 5 Numaralı Fa Minör Piyano Konçertosu'nu müzikseverlere sunacak.

"Konserde hayat mücadelesi anlatılacak aslında"

Buğra Çankır'ın konsere hazırlık sürecini, AA muhabirine babası Kemal Çankır anlattı.

Birçok kez yabancı ülkelerden davet alan, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Buğra'nın, yarın ilk kez bir konçerto seslendireceğini belirten baba Çankır, "İlk defa böyle prestijli bir yerde, prestijli bir şef yönetiminde konser verecek. Bu konserin içerisinde müzikten başka bir hayat mücadelesi, bir yaşanmışlık, bir serüven anlatılacak aslında." dedi.

Bir baba olarak çok gururlu ve mutlu olduğunu dile getiren Kemal Çankır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konserin kesinleşmesiyle büyük bir heyecan ve coşku yaşamaya başladık. 1,5 aydan bu yana Buğra heyecanla her gün saatlerce bir sporcu gibi çalışıyor. Biz de ilk defa deneyimleyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Evimizde tamamen bununla yatılıp, bununla kalkılıyor. Böyle prestijli bir salonda böyle bir şefle beraber konsere çıkacağı için ben bir baba olarak çok onurluyum."

Oğlunun, otizmlilerin eğitim verilmesi durumunda başarabilir bireyler olduğunu topluma gösterdiğine işaret eden Çankır, "Arkasından gelecek otizmli kardeşlerine bir ışık olma görevi üstlenmiş durumda." dedi.

"Hem farkındalık hem de çok önemli bir motivasyon olacak"

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve konserin sanat yönetmeni Prof. Dr. Erhan Özden de Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, üniversite olarak verecekleri konsere uzun süredir hazırlandıklarını söyledi.

Çalışmalarının meyvelerini alacakları, kulaklarda hoş bir seda bırakacak bir konser olmasını ümit ettiklerini dile getiren Özden, şöyle konuştu:

"Buğra çok özel bir öğrenci, absolut (mutlak) kulağa sahip. Çocukluğundan bu yana gelen bir piyano icracılığı var. Kendini hemen fark ettirecek bir potansiyele sahip. Bu türdeki özel nitelikteki çocuklar, sanat eğitiminin gelişmesi açısından çok önemli. Çünkü bu çocuklar bizim öngöremediğimiz, hissetmediğimiz özel yeteneklere sahip olabiliyor. O yüzden Buğra'nın bu konserdeki performansı, bizim açımızdan da dinleyiciler açısından da hem farkındalık hem de çok önemli bir motivasyon olacak."

Konserin hazırlıklarının keyifli ama yoğun geçtiğini anlatan Prof. Dr. Erhan Özden, "Çocuklar günde 10 saat, 12 saat, 14 saat piyano çalışabiliyorlar. Çalgılarıyla hemhal olabiliyorlar. Bu da ciddi bir efor." dedi.

Özden, Buğra Çankır'ın da bu konser için günde en az 7-8 saat çalıştığını ifade ederek, "Orkestra şefimiz Cemi'i Can Deliorman beyefendinin de katkılarıyla eminim ortaya güzel bir konser çıkacak. Bütün müzikseverleri, sanatseverleri CSO Mavi Salon'a bekliyoruz." diye konuştu.