Otizmli piyanistin CSO sahnesindeki konseri ayakta alkışlandı - Son Dakika
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Otizmli piyanistin CSO sahnesindeki konseri ayakta alkışlandı

19.10.2022 20:43

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora yapan otizmli piyanist Buğra Çankır, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cem'i Can Deliorman'ın yönettiği konserde, Bach'ın piyano konçertosunu seslendirdi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora yapan otizmli piyanist Buğra Çankır, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cem'i Can Deliorman'ın yönettiği konserde, Bach'ın piyano konçertosunu seslendirdi.

CSO Ada Ankara Mavi Salon'daki konserde, Çankır'a Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası eşlik etti.

Bach'ın 5 Numaralı Fa Minör Piyano Konçertosunu yorumlayan Çankır'ı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izledi.

Büyük beğeniyle karşılanan Çankır'ı, aralarında Yanık ve Yavuz'un da bulunduğu izleyiciler uzun süre ayakta alkışladı. Çankır 3 kez bis yaparak, seyirciyi selamladı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve konserin genel sanat yönetmeni Prof. Dr. Erhan Özden, özel yeteneğe sahip Çankır gibi bir öğrencinin üniversiteleri için şans olduğunu dile getirdi.

Buğra Çankır'ı yetiştiren öğretmenleri kutlayan Özden, "En özel teşekkürümü de Buğra'nın babasına yapmak istiyorum. Buğra'nın yıllardır onu destekleyen kaya gibi, çınar gibi bir babası var." diye konuştu.

"Onun müziğiyle birçok insana ulaşabileceğimizi düşünüyoruz"

CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun bir farkındalık konseri olduğunu belirtti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası'nın sunduğu projeyi büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini dile getiren Deliorman, "Buğra, çok yetenekli bir müzisyen. Otizm tanılı ama buna rağmen çok iyi bir kulağa sahip ve bu kulağı çok geliştirmiş. Onun müziğiyle birçok insana ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Müziğin evrensel ve özgür bir dil olduğuna işaret eden Deliorman, "Böyle özel gençlerimiz için müzik çok tedavi edici, kendini anlatma şansı veren zengin bir kaynak." diye konuştu.

Deliorman, hassas bir müzisyen olan Buğra Çankır'ın Bach'ı da çok duyarlı yorumladığını kaydetti.

"Gözlerim doldu"

İzleyicilerden Haluk Doğan Güneş, konseri keyifle dinlediğini, otizmli genç bir bireyin sahne almasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Güneş, Çankır'ın bu başarısını taçlandırarak daha ileri götürmesi temennisinde bulundu.

Halil İbrahim Özdemir de özel gereksinimli öğrencilerin müzik aracılığıyla kendini ifade etmesi bakımından önemli bir konser olduğunu söyledi.

Ayşenur Gül, öğretmen olduğunu belirterek, "Bir öğretmen olarak çok duygulandım. Rektörümüzün de belirttiği gibi babasının bunca zamandır destek olması beni çok mutlu etti, gözlerim doldu. Herkesin de çok beğendiğine eminim." dedi.

Kaynak: AA
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Can Deliorman, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli piyanistin CSO sahnesindeki konseri ayakta alkışlandı - Son Dakika

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