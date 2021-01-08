Otizmli Şerefcan'dan Sarıkamışa'a mektup var - Son Dakika

Otizmli Şerefcan'dan Sarıkamışa'a mektup var

08.01.2021 10:43
Otizmli Şerefcan'dan Sarıkamışa'a mektup var, System.String[]

Bursa'da ikamet etmekte olan ilkokulu üçüncü sınıf öğrencisi hafif otizmli 9 yaşındaki Şerefcan Koçkar, Sarıkamış Şehitlerine bir mektup yazdı.

Bursa'da ikamet etmekte olan ilkokulu üçüncü sınıf öğrencisi hafif otizmli 9 yaşındaki Şerefcan Koçkar, Sarıkamış Şehitlerine bir mektup yazdı.

Şerefcan Koçkar'ın anlamlı mektubunu öğretmeni Dilber Küçük tarafından sosyal medyada paylaşılan mektubu gören ve okuyunca çok duygulanan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Şerefcan'ın ailesiyle iletişime geçti. Şerefcan'ın yazdığı mektuptan çok etkilendiğini belirten Öksüz, çocuklarını vatan, millet, bayrak sevgisiyle yetiştiren ailesi ve öğretmenine teşekküretti.

Vali Öksüz, Sarıkamış Şehitlerinin, Allahuekber Dağları'nda, Sarıkamış'ta, fedakarlığın, tahammülün, inancın, cesaretin, kahramanlığın ve kardeşliğin destanını yazdığını ifade etti Öksüz, aziz şehitlerimizin yaktığı meşalenin, sonsuza kadar yolumuzu aydınlatacağını söyledi.

Öksüz, Türk Milletinin bu destana sahip çıkacağını, kutsal emanetin asla ve asla yere düşürülmeyeceğini, şehitlerimizin mübarek al kanıyla yazdığı kahramanlık anıtı olan vatanımıza sahip çıkılacağını, korunacağını, gönlümüze ve dimağımıza nakşolan Şehitlerin adlarının, sonsuza kadar yaşayacağını kaydetti.

"İş te o mektup!"

Şerefcandan Sarıkamış'a mektup var.

"Canım şehit ve asker abilerim; ben 9 yaşında otizmli bir çocuğum. Kalbinde kocaman vatan, asker sevgisi olan bir çocuk. Bana bu sevgiyi öğreten canım ailem, canım öğretmenlerim Sarıkamış'ta şehit olan canım ağabeylerim sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız asker ağabeylerim. Sizleri göremesem de beni görün diye bir fotoğrafımı yollayacağım. Beni unutmayın olur mu?"

Mektuptan çok duygulanan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Şerefcan'a çeşitli hediyeler gönderdi. - KARS

Otizmli Şerefcan'dan Sarıkamışa'a mektup var

Türker Öksüz, Vatan, Bursa, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otizmli Şerefcan'dan Sarıkamışa'a mektup var - Son Dakika


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