SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı

27.04.2022 12:43

Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardıİZMİR, (DHA)İZMİRLİ 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye anlamlı etkinlikte yüzerek geçip tarihi bir ilki başardı.

Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı

İZMİR, (DHA)

İZMİRLİ 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca ve Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye anlamlı etkinlikte yüzerek geçip tarihi bir ilki başardı. Tunca ve Onaran, Yunanistan'dan Türkiye'ye otizme dikkat çekmek ve 18 Nisan'da Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası yarışmasından dönerken henüz 24 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden triatloncu Ata Yahşi'yi anmak için yüzdü. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçerek ilki başaran Tuna Tunca, Yunanistan ve Türkiye arasında yüzen ilk otizmli yüzücü olarak da tarihe geçti. Sakız Adası'nın Karfaz Koyu'ndan suya giren ikili, 11.5 kilometreyi 2 saat 44 dakikada kat edip Çeşme Pırlanta Koyu'na ulaştı. Tuna Tunca'nın ailesi ise sporcunun performansını tekneden takip etti.

Otizmli yüzücü Tuna Tunca ve Antrenör Mert Onaran'ı Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Pırlanta Plajı'nda karşıladı. Kaymakam Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada Tuna Tunca ile gurur duyduklarını söyledi. Belediye Başkanı Ekrem Oran, Tuna Tunca'nın otizme dikkat çekmesinin yanında dünyanın barışa ihtiyacı olduğu günlerde anlamlı bir mesaj verdiğini belirtti. Tuna Tunca'nın annesi Gülnur Tunca, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Farkındalık gününde kalp emojisi koyup ve mavi giyerek otizmi anlamak ve fark etmek mümkün değil. Otizmliler suda yüzüyorlar, otizmliler otobüse biniyorlar, otizmliler okulda eğitim alıyorlar. Otizm akıyor, otizm hayatın içinde bir gerçek. Tuna ve bütün otizmliler ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

SIRA MANŞ VE CEBELİTARIK'TA

Tuna Tunca'nın 6 yıldır antrenörlüğünü yapan 39 yaşındaki Mert Onaran, otizmli sporcunun ilk açık deniz geçişini başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Daha önce de çeşitli organizasyonlarda Tuna'yla birlikte 10 kilometre yüzdüklerini vurgulayan Onaran, "Şansımıza çok iyi deniz ve hava koşulları vardı. Deniz göl gibiydi. Yüzüş mesafemizi 10 kilometreden 11.5 kilometreye çıkardık. Anlamlı bir yüzüşle hem otizme farkındalık yaratıp hem çok erken kaybettiğimiz Ata Yahşi'yi andık. Şimdi sıra İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi ve Avrupa ile Afrika'yı ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeye geldi. Tuna, bu hedeflere emin adımlarla ilerliyor. Otizmli bireylerin neler başarabileceğine büyük örnek oluyor. Tuna'yı bu başarı için tekrar tebrik ediyorum" dedi.

SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı
SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı
SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı
SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı
SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı
SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı
SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı
SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı

YORUMLAR
500
Otizmli yüzücü Yunanistan'dan Türkiye'ye Ata Yahşi için kulaç atacak Otizmli yüzücü Yunanistan'dan Türkiye'ye Ata Yahşi için kulaç atacak Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler Bilecikli sporcular tekvandoda Türkiye dereceleri elde ettiler

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 200 lira ile pazar alışverişine çıkan CHP İzmir İl Başkanı'ndan iktidara tepki: Pazara çıksalar 3 günlük ömürleri kalmadığını anlayacaklar
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:29:25. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Otizmli sporcu Tuna, Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzerek ilki başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement