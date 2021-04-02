Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali - Son Dakika

Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali

02.04.2021 10:06
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi otizmli Taylan Hartavi ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi otizmli Taylan Hartavi ile bir araya geldi. Genç piyanistin performansını beğeniyle izleyen Rektör Özkan, "Otizm, ne kadar erken yaşta tanınırsa tedavisinde de o kadar olumlu sonuçlar alınıyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle Sıtkı Taylan Hartavi ve annesi Fadime ile babası Ramazan Hartavi çifti ile görüştü. Antalya'da mutlak kulak olarak bilinen özel müzik yeteneğine sahip olan ve çok sayıda enstrüman çalabilen otizmli Taylan Hartavi, Antalya Devlet Konservatuvarı'nda gördüğü eğitimine ikinci sınıfta devam ettiğini belirterek ünlü piyanist Fazıl Say gibi piyano çalmak istediğini söyledi.

"Eğitim yaşamlarını değiştiriyor"

Eğitimin otizmli bireylerin hayatındaki önemine değinen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Taylan gibi ayrıcalıklı bireylerimize verilen eğitim, hayatları boyunca gösterilen özen, onların yaşamlarını değiştiriyor. Ailelerin gösterdikleri çaba ve biz eğitimcilere düşen insan hayatını daha da iyileştirme bilinciyle ayrıcalıklı bireylerimize elimizden geleninin en iyisini sunmamız gerekiyor. Taylan'ın annesi ve babasının göstermiş olduğu çaba onun eğitim hayatını etkilemiş. Ailesinin söylediğine göre Taylan Türkiye'de konservatuvarda okuyan tek otizmli öğrencimiz. Bu bizim için de bir gurur kaynağı. Taylan'a eğitim hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Erken tanının önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Toplumumuzda otizmli çocuklarımızın tanı ve tedavisinde gecikmeler olabiliyor. Unutulmamalıdır ki otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınır" dedi.

"Kendisini notalarla ifade ediyor"

Taylan Hartavi'nin annesi Fadime Hartavi de oğlunun müzikle gösterdiği değişimin etkileyici olduğunu vurguladı. Yaşadığı konuşma güçlüğünün müzik eğitimi sonrası azaldığını, kendine güveninin yerine geldiğini açıklayan Fadime Hartavi, "Taylan gerçekten kendisini müzikle ifade ediyor. Piyano çalmayı çok seviyor. Antalya Devlet Konservatuvarında olmak hayalimizdi. Taylan otizmli çocuklara umut oldu. Taylan gibi bütün özel çocuklara eğer emek verilirse onlara fırsat verilirse çok güzel şeyler başarabilirler. Onlar emek vermeye değer insanlar" şeklinde konuştu.

Babası Ramazan Hartavi ise, "Taylan gibi çocuklara küçük yaştaki çocuklara ne yapılmasını belirlerseniz iyi bir program ve iyi bir çalışmayla bir yere gelebiliyorlar. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

"Onun hırsı bizi de motive ediyor"

Taylan Hartavi'nin konservatuvar arkadaşı Nurniran Pınar da "Taylan'ı dört yıldan beri tanıyorum. Ama bir iki yıl içerisinde Akdeniz Üniversitesi Antalya Devler Konservatuvarı'nda okumaya başladığı için daha yakından tanıyorum. Boş zamanlarımda ona destek olmaya çalışıyorum. Onlarla içten bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. Sevgiyle yaklaştığımız her zaman her insan bize güzel bir dönüş yapabilir. Taylan da bunun örneği. Müzik hem odaklanmayı sağlıyor hem kendi duygularını notalarla karşıya yansıtmasını sağlıyor. Taylan da müzikle beraber hem kendi duygularını yansıtıyor hem de daha rahat bir şekilde ilerlemeye başladı. Onun gösterdiği çaba, bizi de müzik çalışmalarında motive ediyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Antalya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali - Son Dakika


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